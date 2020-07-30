Шварц-милашка: добрые и смешные роли Арнольда Шварценеггера

Мускулистый, волевой и немного жестокий — таким привыкли видеть зрители актера Арнольда Шварценеггера. В его фильмографии, насчитывающей более 70 картин, больше ролей в боевиках и криминальных драмах, но есть и работы, где актер исполнил милого и доброго героя.

30 июля актер и продюсер Арнольд Шварценеггер празднует свой 73-й день рождения.

«Близнецы»

США, криминальная комедия, 1988 год, режиссер Айвен Райтман, 6+

Во время генетического эксперимента двух совершенно непохожих друг на друга близнецов разлучают, но спустя много лет они встречаются. Джулиус (Шварценеггер) — образованный, но совершенно не знающий жизни гигант с добрым сердцем, а Винсент — коротышка с неистребимой жаждой денег и женщин.

В компании подружек и преследующего их наемного убийцы братья отправляются в путешествие по стране, чтобы найти мать, единственную, кто знает правду о них.

UniversaI Pictures планирует снять продолжение комедии — в сиквеле «Тройняшки» к своим ролям вернутся Шварценеггер и Де Вито, а также к ним присоединится еще один более непохожий близнец в исполнении Эдди Мерфи. Айван Райтман намерен опять занять режиссерское кресло, но сценарий будущей картины пока не готов.

«Детсадовский полицейский»

США, криминальная комедия, 1990 год, режиссер Айвен Райтман, 12+

Главный герой — детектив Джон Кимбл (Шварценеггер), ветеран «грязных улиц» Лос-Анджелеса. Он готов справиться с кем угодно, но, чтобы заманить в ловушку хитрого преступника, ему приходится устроиться воспитателем в детский сад. Когда он завоевывает уважение малышей и любовь прекрасной учительницы, ему предстоит схватка с преступником.

Первоначально роль главного героя была предложена Биллу Мюррею. Другой потенциальной кандидатурой на нее был Дэнни Де Вито, который не получил роль из-за своего слишком маленького роста. В итоге был утвержден Арнольд Шварценеггер.

Для съемок в школе были наняты художники, которые сделали настенные рисунки во внутренних помещениях. Киностудия обеспечила новый инвентарь для игровой площадки, огородила ее и обустроила свежие лужайки и живые изгороди. В качестве массовки были задействованы реальные ученики школы, где снимали комедию.

«Джуниор»

США, 1994 год, фантастика, режиссер Айвен Райтман, 12+

По сюжету, ученые-медики Алекс Хесс (Шварценеггер) и Ларри Арбогаст работают над уникальным препаратом, который должен помочь женщинам избежать выкидышей. Когда финансирование исследований прекращается, друзья решают проверить эффективность изобретенного ими средства. Выкрав замороженную женскую яйцеклетку, Арбогаст вводит ее в тело Хесса, который согласился вынашивать младенца.

Как и в «Близнецах», партнером Шварценеггера по кадру стал Дэнни Де Вито, а режиссером — Райтман. Сначала режиссировать картину должен был Брайан Левант, но Арнольд Шварценеггер заявил, что не будет сниматься ни у кого, кроме Айвена Райтмана.

Готовясь к роли, Арнольд Шварценеггер проводил много времени в родильных отделениях больниц, наблюдая за беременными женщинами. Актер был номинирован на премию «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль.

«Подарок на Рождество»

США, семейная комедия, 1996 год, режиссер Брайан Левант, 0+

В центре сюжета ужасно занятый на работе отец Говард Лэнгстон, постоянно опаздывающий на семейные мероприятия. После очередной «неявки» на выступление собственного сына по карате он обещает купить ему на Рождество Турбомена.

В суете рождественских хлопот Лэнгстон благополучно забывает об обещании. Лихорадочная гонка за упомянутой игрушкой начинается в самый последний день. Но желающих купить Турбомена много, а игрушек осталось всего ничего.

Хоть некоторые критики полагали, что фильм — действительно хорош для семейного досуга, кинолента была встречена в основном негативно. Критика была направлена на сценарий картины, его акцент на коммерциализации Рождества, режиссуру Леванта и актерскую игру Шварценеггера. Тем не менее, «Подарок на Рождество» добился успеха в кассовых сборах, заработав во всем мире более 129 миллионов долларов.

Японская реклама

Арнольд Шварценеггер, как и многие популярные актеры, снимался в рекламе. Одним из самых безумных, странных и в то же время смешных стало его участие в японской рекламе лапши и энергетических напитков.

Шварценеггер снялся в целой серии роликов японской лапши, в них он предстал в образе трудяги, супергероя, примерил кимоно и даже станцевал с гигантской вилкой на огромном стакане с рекламируемым продуктом.