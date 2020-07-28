«Пятерочка» задумалась о формате магазинов без кассиров

Торговая сеть «Пятерочка» рассматривает возможность открыть магазины без кассиров для широкого круга покупателей, сообщил гендиректор сети Сергей Гончаров.

Осенью прошлого года X5 Retail Group (развивает сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») запустила экспериментальный магазин «Пятерочка с собой». Он был открыт на территории объекта X5 в Долгопрудном и предназначен для сотрудников компании.

«Мы продолжаем тестировать среди сотрудников формат "Пятерочка с собой" — это высокотехнологичные магазины небольшой площади без кассиров. В ближайшее время будем принимать решение о пилотном проекте для широкой публики», — сказал Гончаров в интервью РИА Новости.

По его словам, формат «магазинов у дома» оказался более востребованным, сейчас «Пятерочка» наблюдает переток покупателей из более премиальных форматов — супермаркетов и гипермаркетов.

«Мы заметили и появление новых гостей со средним и более высокими доходами», — отметил гендиректор сети. Он добавил, что ядро сети — женщины старше 35 лет. Также «Пятерочку» также выбирают пенсионеры и мамы с детьми, потому что им важны цена и качество.