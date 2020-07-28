Новая версия Lada Largus получила удобные сидения

Популярный универсал Lada Largus Cross получил специальную версию Quest, особенностями которой стали удобные сидения и оригинальные колесные диски, сообщила пресс-служба АвтоВАЗа.

«Lada Largus Cross Quest готов доставлять радость, впечатления, продукты из супермаркета или всю семью на природу. Ведь его просторный салон с тремя рядами сидений стал еще комфортнее», — говорится в сообщении компании.

Автомобиль получил эргономичные передние сиденья с трехступенчатым подогревом. Сами кресла обладают более развитым профилем и комбинированной обивкой из ткани и экокожи.

Фото: © АвтоВАЗ

Внешне Largus Cross Quest отличается новым дизайном колесных дисков. Комбинация черного лака и алмазной огранки формирует симметричный рисунок спиц — это «особенно гармонирует с защитным обвесом кузова, присущем модификации Cross». Облик автомобиля дополняют черные глянцевые корпуса наружных зеркал и шильды с обозначением специальной серии.

Модель начали отгружать дилерам. Точная цена станет известна позже. Базовая версия Largus Cross предлагается от 795 тысяч рублей без учета скидок и спецпредложений.