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Сериал «Хороший человек» про ангарского маньяка выйдет 20 августа

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала

Сериал режиссера Константина Богомолова «Хороший человек» выйдет 20 августа онлайн-платформе Start, сообщается на сайте сервиса.

В основу сценария легла реальная история Михаила Попкова, известного как ангарский маньяк, который в 2015 году был приговорен к пожизненному заключению за 22 убийства. Позже он был признан виновным еще в 60 убийствах. Преступления происходили в 1994-2000 годах в Ангарске.

Изначально Богомолов планировал снять фильм с акцентом на документальность истории, но при подготовке в проект были внесены значительные изменения. Сериал будет состоять из девяти эпизодов.

По сюжету «Хорошего человека», в Ангарск прибывает молодой следователь Евгения Ключевская, которую направили в городок, чтобы проверить информацию СМИ о существовании серийного убийцы.

Главного героя Ивана Крутихина сыграл сын Михаила Ефремова — Никита Ефремов, роль следователя Евгении Ключевской досталась Юлии Снигирь. В сериале также снялись Андрей Бурковский, Александра Ребенок, Ксения Собчак и другие. 


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