Сериал «Хороший человек» про ангарского маньяка выйдет 20 августа

Сериал режиссера Константина Богомолова «Хороший человек»
выйдет 20 августа онлайн-платформе Start, сообщается на сайте сервиса.
В основу сценария легла реальная история Михаила Попкова,
известного как ангарский маньяк, который в 2015 году был приговорен к
пожизненному заключению за 22 убийства. Позже он был признан виновным еще в 60 убийствах.
Преступления происходили в 1994-2000 годах в Ангарске.
Изначально Богомолов планировал снять фильм с акцентом на
документальность истории, но при подготовке в проект были внесены значительные
изменения. Сериал будет состоять из девяти эпизодов.
По сюжету «Хорошего человека», в Ангарск прибывает молодой
следователь Евгения Ключевская, которую направили в городок, чтобы проверить
информацию СМИ о существовании серийного убийцы.
Главного героя Ивана Крутихина сыграл сын Михаила Ефремова —
Никита Ефремов, роль следователя Евгении Ключевской досталась Юлии Снигирь. В
сериале также снялись Андрей Бурковский, Александра Ребенок, Ксения Собчак и
другие.