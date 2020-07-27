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Кости и омуль: зачем Стивен Сигал приезжал в Бурятию

Источник:
Sibnet.ru
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Известный голливудский актер, режиссер, мастер боевых искусств и российский гражданин Стивен Сигал прибыл с визитом в Бурятию. Ему показали, как правильно ломать кости, а еще он увидел нетленное тело монаха и самую большую голову советского вождя. Чем еще запомнится звезде Бурятия?

Сигал родился 10 апреля 1952 года в штате Мичиган, США. Его дед по отцовской линии уроженец России. По словам актера, его дедушка был бурятом, в первой половине XX века он перебрался в США.

В семилетнем возрасте актер начал заниматься каратэ под руководством японского инструктора Фумио Демура. Дебютной актерской работой Сигала в кино стал боевик «Над законом». Затем он снялся в боевиках «Во имя справедливости», «Отмеченный смертью», «Смерти вопреки».

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Но самым популярным фильмом с участием Стивена Сигала стала картина 1992 года «В осаде», где он сыграл бывшего морпеха Кейси Райбека, спасающего корабль с ядерным оружием и заодно весь мир.

В 2016 году президент России Владимир Путин подписал указ о приеме Стивена Сигала в гражданство России. Стивен Сигал с 2009 года состоит в четвертом браке с гражданкой Монголии Батсухийн Эрдэнэтуяа. Является отцом шестерых детей.

Узнать о корнях

После получения российского гражданства Сигал ездит по разным регионам России. В Бурятию поехал, чтобы понять свои «корни». В 2016 году актер в передаче «Пусть говорят» у Андрея Малахова рассказал, что его дед был монголом или бурятом и жил на берегу Байкала.

«Я люблю Россию не только из-за красивой природы, и хороших людей, которые живут в этой стране, это мои корни. Наверное, много родственников в Сибири. Недавно я делал ДНК-тест и вот что выяснилось: в геноме много чего намешано, в жилах течет, в том числе, и бурятская кровь, мои предки жили в районе озера Байкал», — рассказал он Малахову.

Известный актер исповедует буддизм, а Бурятия — центр буддизма России. Посещение местных дацанов стало еще одним обязательным пунктом в туристическом плане Сигала.

Встречал актера в Бурятии глава республики Алексей Цыденов. После традиционных хлеба-соли, «Кейси Райбека» повезли на площадь Советов в Улан-Удэ. 

Фото: © пресс-служба правительтсва Бурятии

Это главная площадь города, а главная достопримечательность там — голова Ленина. Самая большая в мире. Высота — 7,7 метра, ширина — 4,5 метра, вес — 42 тонны. За исполинские размеры удостоилась места в Книге рекордов России.

Впрочем, величие головы вождя мировой революции не впечатлили актера. Совсем другие эмоции он испытал, приехав в Иволгинский дацан. Для гостя провели экскурсию по буддийскому комплексу. 

Фото: © пресс-служба правительтсва Бурятии

Он поклонился знаменитому на весь мир нетленному телу Хамбо ламы Даши-Доржо Итигэлова. Сигал признался, что долгие годы ждал этого момента. 

Итигэлов жил в начале XX века, много сделал для развития буддизма в России. В 1927 он, согласно местным преданиям, начал медитировать в позе лотоса до тех пор, пока не перестал подавать признаки жизни. 

Фото: © пресс-служба правительства Бурятии

Его похоронили в специальном кедровом кубе. В 2002 году тело достали. По словам монахов, оно было нетленным, не подверглось разложению. Сейчас тело Итигэлова находится в Иволгинском дацане и помещено в специальный куб (дуган).

«Эта встреча меня очень удивила и потрясла до глубины души… Я как будто встретился со своей семьей, поскольку я говорю на монгольском языке, знаю слова на бурятском языке, знаю подробно свою родословную с 19 века, которая показывает, что мои предки начинали свой жизненный путь из Азии, двигаясь на Запад», — рассказал Сигал министру туризма Бурятии Марии Бадмацыреновой.

Кости и мальки

После встречи в дацане Сигалу решили продемонстрировать традиционные спортивные игры его предполагаемых предков. Бхэ барилдаан (бурятская борьба), сур харбалга (стрельба из лука) и сээр хухалга (разбивание хребтовой кости). Кости разбивают, конечно же, не противнику. Кость из хребта быка или коровы нужно разбить ударом ладони.

Фото: © пресс-служба правительства Бурятии

Сигалу в знак чистоты эксперимента принесли на трибуну самую трудную для разбивания кость — верблюжью, он повертел ее в руках и оценил сложность стоящей перед представителями этого вида спорта задачи. Но один из выступающих спортсменов взялся разбить эту кость.

Затем Сигал поехал на Байкал, куда стремился с самого начала. Но и там не обошлось без приключений. На побережье его «поймали» сотрудники «Главрыбвода». Нужно было, что голливудский актер впустил мальков омуля в озеро.

Фото: © пресс-служба правительства Бурятии

«Мы проводили выпуск подрощенной молоди омуля. Это был эксперимент. В прошлом году специально оставили омуль, чтобы посмотреть в заводских условиях до каких размеров сможет вырасти. Посмотреть, как приживется омуль в естественной среде. Большой эксперимент сегодня завершился. Радостно, что в такой компании», — сказал начальник байкальского филиала «Главрыбвод» Леонид Михайлик.

Затем актер наконец-то смогу в полной мере насладиться озером. «Славное море» настолько поразило Сигала, что он пообещал рассказывать о нем всеми доступными средствами и привозить сюда людей в течение следующих лет.

«Вам не нужно убеждать кого-либо, чтобы приехать сюда. Нужно просто рассказать, как величественен Байкал и эти места. Мне рассказывали, что сам Чигисхан восстанавливал здесь свои духовные силы. Вы слышали об этом? Мне трудно поверить, но я верю в это. И Тамерлан тоже», — делился впечатлениями актер.

Фото: © пресс-служба правительства Бурятии

В целом звезде понравилась Бурятия. Он заметил, что Бурятия похожа на Монголию, но в чем-то менее политизирована и чище.

«Если вы приедете в Улан-Батор в зимнее время, то это будет похоже на прогулку в ад. По-человечески, это конечно субъективно, но это действительно довольно грязно и плохо пахнет. В Бурятии все совсем по-другому. Я провел здесь очень спокойное время. Это как раз то, чего мне так хотелось», — подытожил Сигал

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