Кино в дорогу: комедии, детективы и мелодрамы

Посмеяться над комедией на боковушке плацкарта или переживать за героев мелодрамы на высоте 7 тысяч метров... Просмотр фильмов в дороге — одно из лучших способов скоротать время приятно и с пользой. Чтобы не ошибиться при составлении дорожной фильмотеки, можно скачать лучшие фильмы популярных жанров, вышедшие преимущественно за последние годы.

«Гемини», 12+

Боевик, США, 2019 год, режиссер Энг Ли, в главной роли: Уилл Смит.

Фильм «Гемини» рассказывает о стареющем наемном убийце, на пути которого встает его молодой клон. Боевик с Уиллом Смитом отражает главные черты жанра: главный герой противостоит всему миру, а украшает картину личная драма персонажа.

Достоинство «Гемини» в качественной проработке образа Уилла Смита. Клон главного героя сделан с помощью CGI графики. На экране появляется Смит в молодости и в настоящем времени (сейчас актеру 51 год). Из-за пандемии коронавируса «Гемани» достаточно быстро появился в цифровой версии. Рейтинг фильма IMDb: 5.70.

«Джанго освобожденный», 18+

Вестерн, США, 2012 год, режиссер Квентин Тарантино, в главных ролях: Джейми Фокс и Кристоф Вальц.

Вестернт Квентина Тарантино разворачивается в 1858 году на Диком западе, как и положено жанру. Доктор Кинг Шульц пытается выкупить одного из рабов по имени Джанго, но после безуспешных переговоров убивает торговцев и предлагает темнокожему мужчине работу. Убедившись в нужности друг друга Шульц и Джанго берутся за дело, хладнокровно расправляясь с негодяями.

Фото: © кадр из видео

Главными достоинствами фильма «Джанго освобожденный» признали игру Кристофа Вальца и сценарий Тарантино. Именно эти категории дважды получили самые престижные награды — «Золотым глобусом» и «Оскаром» были отмечены «Лучшая мужская роль второго плана» и «Лучший сценарий».

«Пророк», 18+

Гангстерский, Франция/Италия, 2009 год, режиссер Жак Одиар, в главной роли: Тахар Рахим.

Гангстерский фильм «Пророк», как большая часть европейского кино, остался незамеченным среди голливудских блокбастеров, хотя заслуживает высших похвал. Здесь есть и мафия, и уникальный герой, который умело вписывается в организованную преступность, но при этом остается верным своим принципам.

«Пророк» рассказывает о суровой судьбе юноши-араба, который попадает во французскую тюрьму. Там заправляет корсиканская мафия, но это еще полбеды: у парня нет ни друзей за решеткой, ни родственников или приятелей на воле. Чтобы выжить, ему приходится выполнять все поручения местных авторитетов. Постепенно неприметный парень выстраивает собственный план на жизнь.

«Достать Ножи», 16+

Детектив, США, 2019 год, режиссер Райан Джонсон, в главной роли: Дэниэл Крэйг.

Фильм «Достать ножи» затерялся на фоне громких премьер 2019 года, но оказался более чем достойным для просмотра, воплотив в себе лучшие черты классического детектива. А Дэниэл Крэйг, известный многим как Джеймс Бонд, безусловно украсил историю. Картина была выдвинута на «Оскар» за лучший сценарий.

Фото: © кадр из фильма

В детективе расследуют убийство главы большого семейства, 85-летнего автора криминальных романов Харлана Тромби. На лицо все признаки самоубийства, но анонимно нанятый детектив Бенуа Блан уверен, что дело нечисто. Фильм содержит ровно столько перипетий, сколько позволит зрителю до финала гадать, чем все закончится. А еще картина полна качественного и понятного юмора.

«Фрост против Никсона», 16+

Исторический, Великобритания, 2008 год, режиссер Рон Ховард, в главных ролях: Фрэнк Ланджелла и Майкл Шин.

Фильм описывает предысторию и процесс съемки знаменитых интервью президента США Ричарда Никсона, сделанных британским журналистом Дэвидом Фростом, в последнем из которых Никсон признал свою вину в Уотергейтском скандале.

Фото: © кадр из фильма

Исторический фильм достоин внимание за основательный анализ реального политического скандала. Он связан с разбирательством противозаконных действий ряда лиц в связи с попыткой установить подслушивающие устройства в штаб-квартире Демократической партии в Вашингтоне в ходе президентской избирательной кампании 1972 года.

«Пляжный бездельник», 18+

Комедия, США, 2017 год, режиссер Хармони Корин, в главной роли: Мэттью МакКонахи.

«Пляжный бездельник» — один из самых беззаботных и радужных фильмов 2017 года, который смело можно ставить в один ряд с «Большим Лебовски». Мэттью МакКонахи в очередной раз очаровывает своим отвязным и свободным образом.

Фото: © кадр из фильма

По сюжету, лохматый наркоман, поэт и просто отличный парень по прозвищу Лунный пёс, никак не хочет остепениться. Он беззаботно живет и развлекается на деньги жены, но супруга внезапно умирает, упомянув в завещании, что он получит свою долю, если завершит свой «великий роман». Лунному псу приходится пересмотреть свои взгляды на мир.

«Апгрейд», 18+

Фантастика, США, 2018 год, режиссер Ли Уоннелл, в главной роли: Логан Маршалл-Грин.

Фантастический фильм «Апгрейд» отправляет зрителя в ближайшее будущее, где современные технологии участвуют во всех аспектах человеческой жизни. В технологичном мире главный герой Грей один из немногих людей, кто любит работать руками, он восстанавливает и чинит старые автомобили. Однажды они с женой попадает в аварию, которая меняет все: герой теряет любимую женщину и становится зависим от внедренной в него программы.

Достоинство фильма в легкости сюжета, сохранившей интересную идею повествования. Каркас сюжета здесь крайне простой: парню вживляют в тело чип, способный управлять этим телом. И основная драма происходит во взаимодействии двух интеллектов на одном транспортном средстве.

«Прочь», 18+

Хоррор, США/Япония, 2017 год, режиссер Джордан Пил, в главной роли Дэниэл Калуя.

Фильм ужасов «Прочь» в июле возглавил список лучших хорроров последнего десятилетия. Картина содержит в себе жанры детектива и триллера, а сюжет поражает даже искушенного зрителя.

Фото: © кадр из фильма

Главный герой —темнокожий молодой фотограф, едет с девушкой знакомиться с родителями. Семья невесты принадлежит к элитному обществу и живет в уединенном загородном доме. Нетипичные для знакомства беседы с семейством порождают в голове героя сомнения в их искренности. Постепенно истина вскрывается и ужасает молодого человека.

«Поменяться местами», 16+

Мелодрама, 2019 год, Франция/Бельгия, режиссер Юго Желен, в ролях: Франсуа Сивиль и Жозефин Жапи.

В центре сюжета молодая пара. Он состоявший писатель при деньгах, а она талантливая, но никому неизвестная пианистка. Однажды утром все меняется местами: он просыпается простым учителем с непомерно завышенным эго, а его девушка оказывается всем известной пианисткой, которую зовет замуж крутой музыкальный продюсер. Герою придется вновь завоевать любимую.

Рядовые мелодрамы часто остаются незамеченными среди крупных кинорелизов или претендующих на «Оскар» картин. Но «Поменяться местами» — классика жанра. Здесь есть про любовь все: и юмор, и страсти, и переживания. Эта легкая и весьма увлекательная история, которая скрасит любое времяпровождение.