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Стивен Сигал задумался о бесплатном гектаре за Байкалом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства Бурятии

Голливудский актер Стивен Сигал, приехавший с визитом в Бурятию, рассказал, что в дальнейшем может воспользоваться программой «Дальневосточный гектар», чтобы развивать бизнес в республике, сообщила пресс-служба регионального правительства.

«У меня есть бизнес-проект, который я разрабатываю в течение уже 40 лет. Чем бы я хотел заниматься в Бурятии? Обучать детей боевым искусствам и защищать Байкал», — отметил Сигал.

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Актер также подчеркнул, что в Бурятии есть очень хорошая особенность — мирное сосуществование людей разной национальности и вероисповедания.

«Я бывал во многих регионах России, но настолько дружных, понимающих и толерантных людей я встретил только здесь», — сказал он.

Сигал прибыл с визитом в Бурятию в понедельник 23 июля. Он посетил Иволгинский дацан, поговорил с ламами, побывал на Байкале и осмотрел город Улан-Удэ. Ранее он говорил, что его предки жили в России, возможно в городе Кяхте в Бурятии. У актера есть российское гражданство.

Программа «Дальневосточный гектар» — это право каждого гражданина России на безвозмездное получение земельного участка площадью до 1 гектара на Дальнем Востоке, в том числе в Бурятии и Забайкалье. Земля предоставляется на пять лет в безвозмездное пользование. По истечении пятилетнего срока землю можно оформить в собственность или долгосрочную аренду.

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