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Стивен Сигал выпустил молодь омуля в Байкал

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: 1055 / CC BY 4.0

Голливудский актер и режиссер Стивен Сигал выпустил в озеро Байкал молодь омуля вместе со специалистами Байкальского филиала главного бассейнового управления по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов, сообщает пресс-служба Байкальского филиала «Главрыбовод».

«Сегодня в Бурятии Байкальский филиал ФГБУ "Главрыбвод" выпустил в озеро Байкал более двух тысяч штук подращенной молоди омуля вместе со знаменитым голливудским актером Стивеном Сигалом», — говорится в сообщении.

Известный американский актер на этой неделе прилетел в Республику Бурятия, он планировал посетить Иволгинский дацан, познакомиться с культурой и традициями старообрядцев, а также съездить на озеро Байкал.

Байкальский омуль — эндемик озера Байкал, ценная промысловая рыба. С 2017 года вылов байкальского омуля запрещен из-за катастрофического снижения популяции. Для ее восстановления нужно ежегодно выпускать в озеро порядка 400 миллионов личинок.

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Топ комментариев

Gladwin

Ну и какую должность он там будет занимать? Звание это же не коровий колокольчик, нацепили, и пусть ходит...

Uynachalnica

А он на военной службе состоит? ЦитатаТакже выражаю большую благодарность дорогому БРАТУ, директору ФСВНГ...

Drronum

Государь в последнее время раздает звания всем приближенным на право и налево

pilot995

Всё это обнулится после ухода обнулённого.

Uynachalnica

А что там глоба пророчил с нострядамусом на 21 год?