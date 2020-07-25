Стивен Сигал выпустил молодь омуля в Байкал

Голливудский актер и режиссер Стивен Сигал выпустил в озеро Байкал молодь омуля вместе со специалистами Байкальского филиала главного бассейнового управления по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов, сообщает пресс-служба Байкальского филиала «Главрыбовод».

«Сегодня в Бурятии Байкальский филиал ФГБУ "Главрыбвод" выпустил в озеро Байкал более двух тысяч штук подращенной молоди омуля вместе со знаменитым голливудским актером Стивеном Сигалом», — говорится в сообщении.

Известный американский актер на этой неделе прилетел в Республику Бурятия, он планировал посетить Иволгинский дацан, познакомиться с культурой и традициями старообрядцев, а также съездить на озеро Байкал.

Байкальский омуль — эндемик озера Байкал, ценная промысловая рыба. С 2017 года вылов байкальского омуля запрещен из-за катастрофического снижения популяции. Для ее восстановления нужно ежегодно выпускать в озеро порядка 400 миллионов личинок.