НАВЕРХ
#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Озвучена дата выхода игры S.T.A.L.K.E.R. 2

Источник:
Sibnet.ru
109 0
Фото: Sergey Galyonkin / Attribution-ShareAlike License

Игра S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в 2021 году, сообщается на официальной странице Twitter Xbox. При этом точная дата релиза пока неизвестна.

Ранее разработчики показали первый трейлер игры, а также рассказали про свой проект подробнее. По их словам, S.T.A.L.K.E.R. 2 будет сочетать свойства FPS, иммерсивного симулятора и атмосферного хоррора.

S.T.A.L.K.E.R. 2 после выхода будет временным эксклюзивом Xbox и ПК, в дальнейшем состоится выход версии для PlayStation 5. Пользователям будет доступно несколько сюжетных концовок, на которые повлияют их решения во время прохождения.

Генеральный директор студии GSC Game World Сергей Григорович официально анонсировал S.T.A.L.K.E.R. 2 в мае 2018 года. Франшиза имеет легендарный статус среди поклонников, на сегодня вышло три одноименных игры.

Еще по теме
GSC опубликовала первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
Самые зрелищные убийства CS:GO попали на видео
Вышла игра Ghost of Tsushima
Death Stranding вышла на ПК
смотреть все
Игры #Экшены
КАРТИНА ДНЯ
•
Трамп признал скупку 90% запасов препарата от COVID-19
•
Мишустин увеличил льготный кредит для бизнеса
•
Рекордно теплая погода в Сибири напугала ООН
•
Пентагон признал внеземное происхождение НЛО
Подробности
•
День ВДВ: как распознать лжедесантника
•
Какие книги любят лидеры мировых держав?
•
NEOWISE летит к Земле: где смотреть комету
•
«Буду вспоминать»: ангарский маньяк рассказал о новых убийствах
Как это работает
•
Шашлык из баранины: как приготовить «классику» на мангале
•
Домашний лимонад: лимоны, мята и огурцы
•
Конкурс видеонаблюдения стартовал на Sibnet.ru
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Детский лагерь в Кузбассе пострадал от вспышки COVID-19
Сибирь 25.07.2020 15:00
Новосибирскую вакцину от COVID-19 испытают на добровольцах
Сибирь 25.07.2020 13:57
Рекордно теплая погода в Сибири напугала ООН
Сибирь 25.07.2020 13:53
Видео с полчищами байкальских нерп появилось в Сети
Сибирь 24.07.2020 18:40
Самое популярное
Кристина Асмус посмеялась над разделом имущества с Харламовым
5214
Школьник решил задание ЕГЭ по математике песней Бритни Спирс
4862
Американка рассказала о «добровольном изгнании» на Алтае
3686
Макаревич хочет подать в суд на новосибирского депутата за баннер
3612
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Трамп признал скупку 90% запасов препарата от COVID-19
•
Мишустин увеличил льготный кредит для бизнеса
•
Рекордно теплая погода в Сибири напугала ООН
•
Пентагон признал внеземное происхождение НЛО
Как это работает
•
Шашлык из баранины: как приготовить «классику» на мангале
•
Домашний лимонад: лимоны, мята и огурцы
•
Конкурс видеонаблюдения стартовал на Sibnet.ru
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Форматы цифрового звука: как подобрать оптимальный
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Gladwin

Ну и какую должность он там будет занимать? Звание это же не коровий колокольчик, нацепили, и пусть ходит...

Uynachalnica

А он на военной службе состоит? ЦитатаТакже выражаю большую благодарность дорогому БРАТУ, директору ФСВНГ...

Drronum

Государь в последнее время раздает звания всем приближенным на право и налево

pilot995

Всё это обнулится после ухода обнулённого.

Uynachalnica

А что там глоба пророчил с нострядамусом на 21 год?