Озвучена дата выхода игры S.T.A.L.K.E.R. 2

Игра S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в 2021 году, сообщается на официальной странице Twitter Xbox. При этом точная дата релиза пока неизвестна.

Ранее разработчики показали первый трейлер игры, а также рассказали про свой проект подробнее. По их словам, S.T.A.L.K.E.R. 2 будет сочетать свойства FPS, иммерсивного симулятора и атмосферного хоррора.

S.T.A.L.K.E.R. 2 после выхода будет временным эксклюзивом Xbox и ПК, в дальнейшем состоится выход версии для PlayStation 5. Пользователям будет доступно несколько сюжетных концовок, на которые повлияют их решения во время прохождения.

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Генеральный директор студии GSC Game World Сергей Григорович официально анонсировал S.T.A.L.K.E.R. 2 в мае 2018 года. Франшиза имеет легендарный статус среди поклонников, на сегодня вышло три одноименных игры.