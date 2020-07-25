Озвучена дата выхода игры S.T.A.L.K.E.R. 2

Игра S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в 2021 году, сообщается на официальной странице Twitter Xbox. При этом точная дата релиза пока неизвестна.
Ранее разработчики показали первый трейлер игры, а также рассказали про свой проект подробнее. По их словам, S.T.A.L.K.E.R. 2 будет сочетать свойства FPS, иммерсивного симулятора и атмосферного хоррора.
S.T.A.L.K.E.R. 2 после выхода будет временным эксклюзивом Xbox и ПК, в дальнейшем состоится выход версии для PlayStation 5. Пользователям будет доступно несколько сюжетных концовок, на которые повлияют их решения во время прохождения.
Генеральный директор студии GSC Game World Сергей Григорович официально анонсировал S.T.A.L.K.E.R. 2 в мае 2018 года. Франшиза имеет легендарный статус среди поклонников, на сегодня вышло три одноименных игры.