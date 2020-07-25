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Пентагон признал внеземное происхождение НЛО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Происхождение аномальных атмосферных явлений, зафиксированных американскими военными, имеет внеземное происхождение, к такому выводу пришли эксперты Пентагона.

В 2017 году стало известно о существовании правительственной программы AATIP по изучению НЛО, бюджет которой достигал 22 миллионов долларов, пишет The New York Times. Эксперты должны были выяснить, представляют ли аномалии угрозу для США.

В рамках программы была собрана большая группа специалистов, изучавшая различные таинственные явления, с которыми сталкивались военные США. Ряд экспертов после работы посчитали, что некоторые из зафиксированных объектов имеют внеземное происхождение.

В частности, речь идет об обломках потерпевших крушение летательных аппаратов неизвестного происхождения, которые изучались Министерством обороны США. Впрочем, другие приглашенные эксперты по-прежнему сомневаются в инопланетном происхождении НЛО.

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