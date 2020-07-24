Россиянам предложат пенсионный налоговый вычет

Ввести новый налоговый вычет предлагается в России, он должен стимулировать население самостоятельно копить на дополнительную пенсию.

Инициативу выдвинули Ассоциация негосударственных пенсионных фондов «Альянс пенсионных фондов» и Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов, которые направили соответствующее письмо в Центробанк, пишут «Известия».

Лимит для исчисления льготы авторы инициативы предлагают увеличить до 400 тысяч рублей либо до 6% от зарплаты. В результате россияне смогли бы возвращать с добровольных взносов на будущую пенсию до 52 тысяч рублей ежегодно.

Сейчас налоговый вычет предоставляют на сумму до 120 тысяч рублей в год, то есть вернуть можно всего 15,6 тысячи рублей. Вычет состоит из четырех компонентов: медицинского, образовательного, страхования жизни и пенсионного обеспечения.

При этом вычет не индексировался более десяти лет, а низкая ставка НДФЛ делает его еще менее привлекательным, указывают эксперты. Центробанк отметил, что для обсуждения инициативы потребуется оценить потенциальный эффект от ее реализации.