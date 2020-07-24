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ЦБ снизил ключевую ставку до исторического минимума

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Совет директоров Банка России в пятницу, 24 июля, снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до 4,25% — это уже третье снижение ставки Центробанком с начала пандемии и новый ее исторический минимум.

«Совет директоров Банка России 24 июля 2020 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б. п., до 4,25% годовых. Дезинфляционные факторы продолжают оказывать значительное влияние на инфляцию», — говорится в сообщении Банка России.

ЦБ, что при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Банк России фиксирует снижение ставок по кредитам и депозитам. «Принятые Банком России решения о снижении ключевой ставки и существенное уменьшение доходностей на рынке ОФЗ по сравнению с уровнями марта — апреля создают условия для дальнейшего снижения процентных ставок в других сегментах финансового рынка», — сказано в сообщении.



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