Кинотеатры после пандемии покажут светлые и добрые фильмы

Прокат тяжелых драм отложат до зимы, а после пандемии в кинотеатрах покажут только добрые и позитивные фильмы, пообещала министр культуры России Ольга Любимова.

«Мы также обсуждаем с продюсерами, какой жанр сейчас ждут от нас наши зрители, которые немножко устали сидеть дома и, возможно, сейчас не готовы к тяжелым драмам. Но я знаю, что есть продюсеры, которые самостоятельно принимают решение и говорят, что они выйдут следующей весной, а сейчас они сделают акцент на светлых и простых фильмах», — цитируют РИА НовостиЛюбимову.

Любимова отметила, что продюсеры, которые откроют своими релизами российские кинотеатры, получат поддержку министерства.

Официально работа кинотеатров в России разрешена с 15 июля, но во всех регионах решения относительно сферы развлечения принимаются индивидуально. В то же время, дистрибьютеры готовы представить ряд премьер уже в конце июля-начале августа.