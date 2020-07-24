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Кинотеатры после пандемии покажут светлые и добрые фильмы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Прокат тяжелых драм отложат до зимы, а после пандемии в кинотеатрах покажут только добрые и позитивные фильмы, пообещала министр культуры России Ольга Любимова.

«Мы также обсуждаем с продюсерами, какой жанр сейчас ждут от нас наши зрители, которые немножко устали сидеть дома и, возможно, сейчас не готовы к тяжелым драмам. Но я знаю, что есть продюсеры, которые самостоятельно принимают решение и говорят, что они выйдут следующей весной, а сейчас они сделают акцент на светлых и простых фильмах», — цитируют РИА НовостиЛюбимову.

Любимова отметила, что продюсеры, которые откроют своими релизами российские кинотеатры, получат поддержку министерства.

Официально работа кинотеатров в России разрешена с 15 июля, но во всех регионах решения относительно сферы развлечения принимаются индивидуально. В то же время, дистрибьютеры готовы представить ряд премьер уже в конце июля-начале августа.

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