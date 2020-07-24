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Пенсионный налоговый вычет предложили ввести в России

Источник:
«Известия»
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Фото: © Sibnet.ru

Две саморегулируемые пенсионные организаций (СРО) — АНПФ и НАПФ — предложили ввести налоговый вычет для стимуляции граждан самостоятельно копить на дополнительную пенсию

Они считают необходимым повысить лимит для исчисления размера льготы до 400 тысяч рублей, чтобы россияне могли возвращать до 52 тысяч ежегодно с добровольных взносов на будущую пенсию. Другой предлагаемый вариант — увеличить лимит до 6% от зарплаты, пишут «Известия» со ссылкой на письмо СРО в Центробанк.

Также авторы выразили мнение, что мотивация для населения добровольно копить средства на будущее недостаточна. Действующий налоговый вычет предоставляется на сумму до 120 тысяч рублей в год (15,6 тысячи рублей). Он состоит из четырех компонентов: медицинский, образовательный, страхование жизни и пенсионное обеспечение. По словам представителей СРО, вычет не индексировался более десяти лет.

В Банке России прокомментировали изданию эту инициативу и отметили, что для ее обсуждения потребуется оценить потенциальный эффект от ее реализации.



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