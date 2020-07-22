Раскрыта тайна знаменитой «кричащей мумии»

Исследователи раскрыли тайну знаменитой мумии кричащей женщины из египетской королевской усыпальницы.

Ученые долго ломали голову, почему лицо мумии искажено, тогда как обычно в процессе мумификации тела приводят в порядок, пишет Ahram Online. Результаты компьютерной томографии показали, что женщина умерла от внезапного сердечного приступа.

На тот момент ей было около 60 лет, она страдала от тяжелого атеросклероза коронарных артерий. Специалисты полагают, что в процессе бальзамирования было сохранено положение тела женщины, в котором она находилась в момент смерти.

Положение тела с согнутыми и скрещенными ногами, с повернутой вправо головой и отвисшей челюстью было неестественным для захоронения, однако из-за трупного окоченения древние мастера решили оставить его, уверены ученые.

Мумию кричащей женщины обнаружили в 1881 году близ города Луксор в усыпальнице среди 40 мумий членов царской династии. По мнению большинства археологов, она являлась членом королевской семьи.