НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Софт #Мистика #Гаджеты #Умный дом

Раскрыта тайна знаменитой «кричащей мумии»

Источник:
Sibnet.ru
121 0
Фото: Wikimedia / CC-BY-SA-3.0

Исследователи раскрыли тайну знаменитой мумии кричащей женщины из египетской королевской усыпальницы.

Ученые долго ломали голову, почему лицо мумии искажено, тогда как обычно в процессе мумификации тела приводят в порядок, пишет Ahram Online. Результаты компьютерной томографии показали, что женщина умерла от внезапного сердечного приступа.

На тот момент ей было около 60 лет, она страдала от тяжелого атеросклероза коронарных артерий. Специалисты полагают, что в процессе бальзамирования было сохранено положение тела женщины, в котором она находилась в момент смерти.

Положение тела с согнутыми и скрещенными ногами, с повернутой вправо головой и отвисшей челюстью было неестественным для захоронения, однако из-за трупного окоченения древние мастера решили оставить его, уверены ученые.

Мумию кричащей женщины обнаружили в 1881 году близ города Луксор в усыпальнице среди 40 мумий членов царской династии. По мнению большинства археологов, она являлась членом королевской семьи.

Еще по теме
Разработан первый «неразрезаемый» материал
Составлена самая большая 3D-карта Вселенной
Ученая из Новосибирска назвала род пауков именем мамы
Ученые протестировали крошечную камеру GoPro на жуках. ВИДЕО
смотреть все
Технологии #Наука
КАРТИНА ДНЯ
•
Криптовалюту легализовали в России
•
Госдума запустила «регуляторную гильотину»
•
Туристы получат компенсации за отдых в России
•
Минфин предложил повысить минимальные цены на водку
Подробности
•
Будто запятая: как увидеть комету NEOWISE
•
«Буду вспоминать»: ангарский маньяк рассказал о новых убийствах
•
Панки путинской России: зарубежный взгляд на Little Big
•
Несмотря на вирус: как поступить в вузы Новосибирска
Как это работает
•
Хвостатая звезда: как устроена комета?
•
Шашлык из красной рыбы: как готовить стейки на мангале
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Мишустин выступил за передачу денег «Норникеля» в бюджет региона
Сибирь 22.07.2020 17:33
Клещи заразили энцефалитом 20 человек в Бурятии
Сибирь 22.07.2020 17:08
Темнокожий парень вышел на пикет в Томске из-за «черной» рекламы
Сибирь 22.07.2020 16:53
Ольга Бузова устроит пляжную вечеринку на Алтае в разгар пандемии
Сибирь 22.07.2020 16:37
Самое популярное
Вышла игра Ghost of Tsushima
5009
Правила начисления транспортного налога изменят
3909
Самые зрелищные убийства CS:GO попали на видео
3853
Россиянин выиграл в лотерею астрономическую сумму
3774
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Криптовалюту легализовали в России
•
Госдума запустила «регуляторную гильотину»
•
Туристы получат компенсации за отдых в России
•
Минфин предложил повысить минимальные цены на водку
Как это работает
•
Хвостатая звезда: как устроена комета?
•
Шашлык из красной рыбы: как готовить стейки на мангале
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Форматы цифрового звука: как подобрать оптимальный
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Трамп заявил, что избрание Байдена приведет к уничтожению Америки
57
Путин переписал цели развития России
22
Медведев посчитал несправедливым распределение пособий в России
22
Путин поднял российские войска по тревоге
21
Илон Маск вошел в пятерку богатейших людей планеты
19