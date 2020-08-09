Видеокамеры во дворе и подъезде: запреты от соседей

Камеры видеонаблюдения с одной стороны уже стали повседневностью, с другой — далеко не всех случаях можно наблюдать за происходящим без последствий. Юристы рассказали Sibnet.ru, где можно и нельзя ставить наблюдение.

Установить камеру видеонаблюдения легко, стоит это не дорого, поэтому система слежения за имуществом становится популярной. Это позволяет контролировать бригаду во время ремонта, следить не залез ли на дачу посторонний, все ли спокойно в квартире, когда уехал в отпуск.

В своей квартире, частном доме, на своем земельном участке можно без проблем вести открытое видеонаблюдение.

«Если камера установлена в квартире и смотрит на автомобиль на парковке. Нарушения законодательства тоже не будет. В качестве объекта выступают не граждане, которые могут попасть в кадр, а то имущество, которое интересует», — сказал юрист Константин Зиновьев.

Но при том, что нет запрета съемку, существует запрет на обнародование и публикацию изображения гражданина согласно статье 152.1 Гражданского кодекса РФ. А если камера зафиксировала правонарушения, съемка может быть предъявлена в суд или правоохранительные органы.

«Если сосед находится в общественном пространстве — на лестничной клетке, на улице, то его требование убрать камеру необоснованно. Сосед вправе закрыть лицо, но не вправе касаться руками камеры или ее оператора», — отметил управляющий партнер юридического бюро «Палюлин и партнеры» Антон Палюлин.

Но из этого правила бывают исключения. В 2017 году районный суд в Смоленске оштрафовал мужчину за съемку двора на 30 тысяч рублей. У мужчины угнали машину, и после этого он направил на нее камеру. Двор общий, и это не запрещено. Съемка не понравилось соседке со второго этажа. Она написала несколько грозных бумаг. А затем обратилась в суд.

Истица потребовала обязать соседа убрать видеонаблюдение и заплатить ей 30 тысяч рублей за невыносимые моральные страдания. Суд решил, что камера, смотрящая в общий двор, нарушает право гражданки на неприкосновенную жизнь. Апелляция поддержала это решение.

Это случай доказывает, что единственным препятствием для таких съёмок будет протест кого-то из соседей. Такой конфликт придется решать в частном порядке, либо убирать камеру, либо надеется на решение суда.

Видеокамера в подъезде

Для установки камеры на лестничной клетке в подъезде понадобится разрешение соседей в письменной форме согласно статье части 4 статьи 9 Закона № 152-ФЗ, так как это общее имущество.

Камеры не должны быть направлены на входы в квартиры, а снимать только общее пространство. Желательно повесить объявление: «В целях вашей безопасности и предупреждения правонарушений в подъезде установлено видеонаблюдение».



Нужно быть готовыми в суде представить заключения экспертизы и документы, подтверждающие, что технические характеристики и расположение вашей камеры не дают возможности увидеть и зафиксировать происходящее в соседней квартире при открытии ее двери.

По словам Зиновьева, нельзя также снимать без разрешения территорию возле ворот частного дома или дачного участка. Дорога за пределами участка — муниципальная или садового товарищества.

Но если нет конфликта, и муниципалитет не планирует отстаивать свои права в суде и запрещать съемку, то скорей всего проблем не будет.

Также статьей 138.1 УК РФ запрещена съемка маскируемыми и скрытыми камерами для информации, составляющую личную, семейную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, без ведома ее обладателя. Поэтому нельзя использовать «обманки», которые фиксируют входящих к соседям людей или снимают квартиру, дачу и другое имущество чужих людей.