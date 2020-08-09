НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Софт #Мистика #Гаджеты #Умный дом

Видеокамеры во дворе и подъезде: запреты от соседей

Источник:
Sibnet.ru
376 1
Фото: © Sibnet.ru

Камеры видеонаблюдения с одной стороны уже стали повседневностью, с другой — далеко не всех случаях можно наблюдать за происходящим без последствий. Юристы рассказали Sibnet.ru, где можно и нельзя ставить наблюдение.

Установить камеру видеонаблюдения легко, стоит это не дорого, поэтому система слежения за имуществом становится популярной. Это позволяет контролировать бригаду во время ремонта, следить не залез ли на дачу посторонний, все ли спокойно в квартире, когда уехал в отпуск.

В своей квартире, частном доме, на своем земельном участке можно без проблем вести открытое видеонаблюдение.

«Если камера установлена в квартире и смотрит на автомобиль на парковке. Нарушения законодательства тоже не будет. В качестве объекта выступают не граждане, которые могут попасть в кадр, а то имущество, которое интересует», — сказал юрист Константин Зиновьев.

Но при том, что нет запрета съемку, существует запрет на обнародование и публикацию изображения гражданина согласно статье 152.1 Гражданского кодекса РФ. А если камера зафиксировала правонарушения, съемка может быть предъявлена в суд или правоохранительные органы.

«Если сосед находится в общественном пространстве — на лестничной клетке, на улице, то его требование убрать камеру необоснованно. Сосед вправе закрыть лицо, но не вправе касаться руками камеры или ее оператора», — отметил управляющий партнер юридического бюро «Палюлин и партнеры» Антон Палюлин.

Но из этого правила бывают исключения. В 2017 году районный суд в Смоленске оштрафовал мужчину за съемку двора на 30 тысяч рублей. У мужчины угнали машину, и после этого он направил на нее камеру. Двор общий, и это не запрещено. Съемка не понравилось соседке со второго этажа. Она написала несколько грозных бумаг. А затем обратилась в суд.

Истица потребовала обязать соседа убрать видеонаблюдение и заплатить ей 30 тысяч рублей за невыносимые моральные страдания. Суд решил, что камера, смотрящая в общий двор, нарушает право гражданки на неприкосновенную жизнь. Апелляция поддержала это решение.

Это случай доказывает, что единственным препятствием для таких съёмок будет протест кого-то из соседей. Такой конфликт придется решать в частном порядке, либо убирать камеру, либо надеется на решение суда. 

Видеокамера в подъезде

Для установки камеры на лестничной клетке в подъезде понадобится разрешение соседей в письменной форме согласно статье части 4 статьи 9 Закона № 152-ФЗ, так как это общее имущество.

Камеры не должны быть направлены на входы в квартиры, а снимать только общее пространство. Желательно повесить объявление: «В целях вашей безопасности и предупреждения правонарушений в подъезде установлено видеонаблюдение».

Нужно быть готовыми в суде представить заключения экспертизы и документы, подтверждающие, что технические характеристики и расположение вашей камеры не дают возможности увидеть и зафиксировать происходящее в соседней квартире при открытии ее двери.

По словам Зиновьева, нельзя также снимать без разрешения территорию возле ворот частного дома или дачного участка. Дорога за пределами участка — муниципальная или садового товарищества.

Но если нет конфликта, и муниципалитет не планирует отстаивать свои права в суде и запрещать съемку, то скорей всего проблем не будет.

Также статьей 138.1 УК РФ запрещена съемка маскируемыми и скрытыми камерами для информации, составляющую личную, семейную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, без ведома ее обладателя. Поэтому нельзя использовать «обманки», которые фиксируют входящих к соседям людей или снимают квартиру, дачу и другое имущество чужих людей. 

Еще по теме
Зона контроля: что теряют люди без видеонаблюдения
Трамп начал борьбу с TikTok и WeChat
Камеры для дома: как работает видеонаблюдение Ростелекома
Новостройки в Новосибирске получили шанс стать «умными»
смотреть все
Технологии #Интернет #Камеры #Безопасность #Право
КАРТИНА ДНЯ
•
«Сидевшие в бункере» подхватят коронавирус осенью
•
Лукашенко рассказал об отношениях с Россией в случае победы
•
NASA пересмотрит «оскорбительные» названия в космосе
•
Чамалалы оказались самым редким народом России
Подробности
•
Хмельной ликбез: чем отличаются виды пива
•
Справка и страховка: что нужно для посещения Турции и Танзании
•
Игра от Ростелекома «Найди монтаж» стартовала на Sibnet.ru
•
Панки путинской России: зарубежный взгляд на Little Big
Как это работает
•
Видеокамеры во дворе и подъезде: запреты от соседей
•
Самый простой шашлык: инструкция по приготовлению
•
Новый конкурс: самые интересные видео с камер наблюдения
•
Домашний лимонад: лимоны, мята и огурцы
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Машину разорвало на трассе в Красноярском крае, погибли четверо
Сибирь 09.08.2020 16:02
Новосибирцы снова устроили шумную вечеринку
Сибирь 09.08.2020 14:26
Глава Алтая отправил подчиненных в забег
Сибирь 08.08.2020 23:24
Авиарейсы в Кош-Агач возобновили в Горном Алтае
Сибирь 08.08.2020 21:10
Самое популярное
Игра от Ростелекома «Найди монтаж» стартовала на Sibnet.ru
18996
Справка и страховка: что нужно для посещения Турции и Танзании
10478
Глава кузбасского города заразился коронавирусом
5393
Летчиков Су-57 защитили от ядерного взрыва «золотой» кабиной
3977
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
«Сидевшие в бункере» подхватят коронавирус осенью
•
Лукашенко рассказал об отношениях с Россией в случае победы
•
NASA пересмотрит «оскорбительные» названия в космосе
•
Чамалалы оказались самым редким народом России
Подробности
•
Хмельной ликбез: чем отличаются виды пива
•
Справка и страховка: что нужно для посещения Турции и Танзании
•
Игра от Ростелекома «Найди монтаж» стартовала на Sibnet.ru
•
Панки путинской России: зарубежный взгляд на Little Big
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Видеокамеры во дворе и подъезде: запреты от соседей
•
Форматы цифрового звука: как подобрать оптимальный
•
Зона контроля: что теряют люди без видеонаблюдения
•
Камеры для дома: как работает видеонаблюдение Ростелекома
•
Как установить умный домофон Ростелекома?
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Минобороны впервые раскрыло условия для ядерного удара
48
Германия назвала угрозы США «объявлением войны»
42
SpaceX провела первые летные испытания Starship
41
Лукашенко согласился на передачу задержанных россиян Украине
37
Госдеп разослал россиянам СМС с предложением денег
26
Видео
Софт
Афиша
Фото
Астро
Микс
Помощник абонента
Все сервисы
О SIBNET.RUНаши спецпроекты
Реклама+7 (383) 347-06-78, 347-10-50reclame@support.sibnet.ru
ТехподдержкаОтправить сообщение:help.sibnet.ru
ВакансииОтправить резюме:job@sibnet.ru
Правила цитированияПравила комментированияПользовательское соглашениеПолитика конфиденциальности
Редакция +7 (383) 347-86-84 info@sibnet.ru
Интернет-издание INFO
Зарегистрировано в Роскомнадзоре, свидетельство СМИ ЭЛ № ФС 77-61386 от 10 апреля 2015 года. Учредитель АО «Ринет». Главный редактор: Чернов О.А.
Обнаружили в тексте ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter