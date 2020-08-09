Правила Акции — «Конкурс видео»

1. Общие положения конкурса

1.1 Акция — «Конкурс видео» (далее по тексту – Конкурс) является стимулирующим мероприятием и направлена на привлечение внимания пользователей информационно-развлекательного интернет-проекта Sibnet.ru (далее по тексту – Sibnet.ru) к услугам провайдера «Ростелеком».

1.2 Организатор Конкурса:

АО «Региональные информационные сети» (АО «Ринет»), место нахождения: 630102, г. Новосибирск, ул. Якушева, 37, (ИНН 5406110839/ОГРН 1025402475856) (далее по тексту - Организатор).

1.3 Партнеры Конкурса: ПАО «Ростелеком», место нахождения: 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, 15, почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, 53, тел.: (383) 219-11-01 (далее по тексту — Партнер).

1.4 Конкурс проводится на территории Сибирского федерального округа Российской Федерации, Республики Бурятия и Забайкальского края на сайте Организатора в сети Интернет – https://info.sibnet.ru/rt/video .

2. Сроки проведения Конкурса

2.1 Прием заявок на участие в Конкурсе проводится с 20 июля по 20 августа 2020 года. Заявкой на участие в Конкурсе считается минимум один видеофайл, присланный через специальную форму-заявку, размещенную на интернет-странице Конкурса.

2.2 Определение и объявление победителей Конкурса состоится не позднее 24 августа 2020 года.

2.3 Время проведения этапов конкурса указано по новосибирскому времени.

3. Призовой фонд

3.1 Призовой фонд формируется за счет Организатора, Партнера Конкурса и составляет:

1 место в каждой из трех номинаций — Камера видеонаблюдения (стоимость 4990 рублей) и услуга «Видео за 350» от провайдера «Ростелеком» на шесть месяцев в подарок.

2-15 места в каждой из трех номинаций — Промокод онлайн-кинотеатра Wink на подписку «Максимум» на 30 дней (срок активации до 31 августа).

Суперприз — Комплект «Умный дом» (стоимость 16 990 рублей) и услуга «Умный дом» от провайдера «Ростелеком» на год в подарок.

4. Требования, предъявляемые к участникам Конкурса

4.1 К участию в Конкурсе не допускаются работники и представители Организатора и Партнера, а также работники и представители других лиц, имеющих непосредственное отношение к проведению Конкурса.

4.2 Принять участие в Конкурсе может любой человек (физическое лицо) при условии ознакомления и согласия с настоящими Правилами. Претендовать на получение призов могут совершеннолетние участники, проживающие на территории Сибирского федерального округа, Республики Бурятия и Забайкальского края.

4.3 Каждый участник Конкурса при отправке на Конкурс видеоролика обязан указать достоверную информацию в специальной форме-заявке, вызываемой кнопкой «Добавить видео» на странице Конкурса https://info.sibnet.ru/rt/video . В противном случае Организатор оставляет за собой право не выдавать приз (ввиду невозможности связаться с участником).

5. Порядок проведения и принятия участия в Конкурсе

5.1 Конкурс включает три номинации: «Дома», «На улице», «Очевидец». В номинации «Дома», «На улице» принимаются видео, снятые камерами наблюдения в помещениях и на улице соответственно. В номинацию «Очевидец» принимаются видео, снятые и на другие устройства.

5.2 Видеоролики, заявляемые на Конкурс, должны содержать сюжет, потенциально интересный для просмотра интернет-посетителями (курьезы, нетипичное поведение животных, необычные природные явления и т.д.).

5.3 Видеоролики должны принадлежать участникам Конкурса, то есть не должны быть скопированы из открытых и иных сторонних источников. Заявляя видеоролик на Конкурс, участник подтверждает, что является его правообладателем и не нарушает чьих-либо интересов.

5.4 Организатор оставляет за собой право редактирования присланных видеофайлов (обрезка, ретушь и т.д.).

5.5 Размер видеофайла не должен превышать 500 мегабайт, видео должно быть продолжительностью не более 20 минут. Основной сюжет видео должен начинаться на первой минуте записи.

5.6 Сюжет видео не должен нарушать требования законодательства РФ.

5.7 Пользователь подтверждает свое желание на участие в Конкурсе, отправляя видеофайл через специальную форму-заявку, вызываемую кнопкой «Добавить видео» на странице Конкурса https://info.sibnet.ru/rt/video . Факт участия в Конкурсе подразумевает ознакомление и полное согласие с настоящими Правилами.

6. Определение и объявление победителей, порядок получения выигрыша

6.1 Определение победителей (места с 1 по 15 в каждой номинации) не носит случайного характера и производится Организатором среди участников Конкурса на основании голосов интернет-пользователей, отданных за конкурсные видеоролики. Победителями Конкурса признаются участники, чьи видеоролики набрали набольшее количество голосов.

6.2 Победителя для награждения суперпризом определяет жюри, собранное из представителей Организатора и Партнера Конкурса.

6.3 После определения победителей Организатор до 25 августа 2020 года включительно по указанным в форме-заявке контактным данным уведомляет победивших участников и запрашивает необходимую для выдачи приза персональную информацию. Сбор необходимых данных завершается 28 августа 2020 года.

6.4 Организатор и Партнер Конкурса передают призы победителям, занявшим места в номинациях с 2 по 15, до 29 августа 2020 года включительно. Призы за 1 места и супреприз передаются победителям в течение 30 календарных дней с момента завершения сбора необходимых данных.

6.5 Участники могут быть дисквалифицированы на этапе подведения итогов в следующих случаях:

Если в форме заявки при отправке видеофайла не указаны контактные данные.

Если по указанным контактным данным не представляется возможным связаться с участником в течение 3 (трёх) рабочих дней.

В случае если участник отказывается предоставлять необходимую для выдачи приза персональную информацию.

В случае если выявлены запрещенные способы, которые участник использовал для участия в Конкурсе.

6.6 Дисквалифицированные участники Конкурса теряют право на занятие призового места и получение приза. При этом призы передаются следующим в рейтинговой таблице участникам.

6.7 Выплата денежного эквивалента стоимости приза или замена на другие призы не допускается. В случае отказа победителя Конкурса от получения приза, победитель теряет право требовать приз от Организатора либо Партнеров Конкурса.

6.8 Призы не вручаются, если в число победителей войдут участники, проживающие за пределами Сибирского федерального округа. В этом случае призы переходят следующим в рейтинговой таблице участникам.

6.9 Расходы на доставку призов в пределах территории Сибирского федерального округа, Республики Бурятия и Забайкальского края берут на себя Организатор и Партнер Конкурса. Доставка в другие населенные пункты не предусмотрена.

7. Особые условия Конкурса

7.1 Организатор Конкурса вправе в одностороннем порядке определять соответствие заявок на участие в Конкурсе настоящим Правилам, в случае нарушения настоящих Правил вправе дисквалифицировать участников в одностороннем порядке без объяснения причин.

7.2 Организатор вправе отказать в размещении присланного на Конкурc видеоролика в случаях:

Если видеофайл превышает допустимый размер (500 мегабайт).

Если сюжет видео нарушает требования законодательства РФ ( содержится бранная лексика, нецензурные надписи, пропаганда запрещенных веществ, экстремистская направленность сюжета и т.п.).

Если обнаружится, что авторские права на видео не принадлежат участнику, приславшему видеофайл.

Если в сюжете видео нет никаких событий и смыслов, способных вызвать интерес посетителей сайта.

Если присланное видео носит рекламный характер.

7.3 Настоящие Правила могут быть изменены в течение всего срока приема заявок на участие в Конкурсе и опубликованы без предварительного уведомления и последующего оповещения участников в том же виде, как они были опубликованы изначально.

7.4 Для получения призов стоимостью более 4000 (четырёх тысяч) рублей, победитель Конкурса предоставляет свои персональные данные, а именно копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, в котором должно содержаться следующее: фамилия, имя, отчество, дата рождения, наименование органа, выдавшего документ, номер и дата документа, адрес по месту регистрации, ИНН (при наличии). Данные предоставляются исключительно с целью подачи сведений в налоговую инспекцию о состоявшемся выигрыше. Фактом передачи указанных в настоящем пункте персональных данных, победитель подтверждает согласие на их обработку.

7.5 Не предусмотрено хранение невостребованных призов и возможность их востребования по истечении сроков подтверждения персональных данных, указанных в учётной записи на Sibnet.ru. Все невостребованные призы остаются у Организатора Конкурса, который может использовать их по своему усмотрению, в том числе выдать иным участникам Конкурса. Невостребованным призом признается тот приз, который победитель не получил в период получения вознаграждения, а также тот, для получения которого победитель не выполнил все требования, предусмотренные настоящими правилами.

7.6 За участниками Конкурса остается обязанность по выполнению требований, предусмотренных законодательством РФ, связанных с участием в Конкурсе.