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Стивен Сигал прилетел в Бурятию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства Бурятии

Голливудский актер, режиссер и мастер боевых искусств Стивен Сигал прибыл в Улан-Удэ в понедельник вечером. В планах у знаменитого гостя посещение дацана и поездка на Байкал, сообщила пресс-служба правительства Бурятии.

Сигал сообщил что рад, появившейся возможности посетить республику. Сразу после встречи в аэропорту он отправился на экскурсию на площадь Советов. Там находится самая большая в мире скульптура головы Ленина. Ее вес превышает 42 тонны. Высота монумента — 7,7 метра, вместе с пьедесталом она достигает 14 метров.

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В Бурятии Стивен Сигал планирует находиться в течение всей недели. В планах у знаменитого гостя посещение центра буддийской традиционной Сангхи России — Иволгинского дацана, где он также намерен провести показательную тренировку со спортсменами республики, а также знакомство с культурой и традициями старообрядцев в Тарбагатайском районе.

Одним из главных пунктов в программе пребывания Сигала в Бурятии станет посещение озера Байкал, признанного «Юнеско» объектом Всемирного природного наследия. Ранее Сигал рассказывал о том, что его предки жили в Бурятии.

Предки Сигала перебрались в США в первой половине века XX века из России. Чтобы понять свою родословную, актер проехался по Калмыкии, Туве и Якутии. Вскоре он понял, что его корни — бурятские. По словам Сигала, его дед был монголом, а отец — бурятом, пишет ИА «Байкал Daily» со ссылкой на слова актера.

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Топ комментариев

scorpion2777

Преступником может признать суд, мерика ничто и зовут никак, поэтому ничего не решает

great_america

Так деградация России давно всем очевидна.

DarkII

Каких своих? Телевизора пересмотрел? Там народ горой за него. Виновность не доказана. А его уже отстраняют....

usacomp

Заголовок должен быть, "Российская экономика «вернулась» в август 1998 года"

лачинов

Вот если бы вернуться к соотношению цен и доходов 2010 ого года. Это было бы неплохо.