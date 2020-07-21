Стивен Сигал прилетел в Бурятию

Голливудский актер, режиссер и мастер боевых искусств Стивен Сигал прибыл в Улан-Удэ в понедельник вечером. В планах у знаменитого гостя посещение дацана и поездка на Байкал, сообщила пресс-служба правительства Бурятии.

Сигал сообщил что рад, появившейся возможности посетить республику. Сразу после встречи в аэропорту он отправился на экскурсию на площадь Советов. Там находится самая большая в мире скульптура головы Ленина. Ее вес превышает 42 тонны. Высота монумента — 7,7 метра, вместе с пьедесталом она достигает 14 метров.

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В Бурятии Стивен Сигал планирует находиться в течение всей недели. В планах у знаменитого гостя посещение центра буддийской традиционной Сангхи России — Иволгинского дацана, где он также намерен провести показательную тренировку со спортсменами республики, а также знакомство с культурой и традициями старообрядцев в Тарбагатайском районе.

Одним из главных пунктов в программе пребывания Сигала в Бурятии станет посещение озера Байкал, признанного «Юнеско» объектом Всемирного природного наследия. Ранее Сигал рассказывал о том, что его предки жили в Бурятии.

Предки Сигала перебрались в США в первой половине века XX века из России. Чтобы понять свою родословную, актер проехался по Калмыкии, Туве и Якутии. Вскоре он понял, что его корни — бурятские. По словам Сигала, его дед был монголом, а отец — бурятом, пишет ИА «Байкал Daily» со ссылкой на слова актера.