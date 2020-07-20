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Ефремов под домашним арестом занялся чтением

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © mihailefremov, vk.com/mihailefremov

Друзья Михаила Ефремова рассказали, чем занят артист, находясь на домашнем аресте.

«Никакого алкоголя он конечно сейчас не употребляет. Только — минералку. Теперь взахлеб читает новинки литературы, то, что раньше не успевал», — цитирует «КП» источник, близкий к окружению Ефремова.

Михаил Ефремов в начале июня стал участником смертельного ДТП. На своем «Джипе» артист выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Лада». Водитель отечественного авто скончался. Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.


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