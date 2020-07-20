Ефремов под домашним арестом занялся чтением

Друзья Михаила Ефремова рассказали, чем занят артист, находясь на домашнем аресте.

«Никакого алкоголя он конечно сейчас не употребляет. Только — минералку. Теперь взахлеб читает новинки литературы, то, что раньше не успевал», — цитирует «КП» источник, близкий к окружению Ефремова.

Михаил Ефремов в начале июня стал участником смертельного ДТП. На своем «Джипе» артист выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Лада». Водитель отечественного авто скончался. Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.