Ефремов под домашним арестом занялся чтением

Фото: © mihailefremov, vk.com/mihailefremov
Друзья Михаила Ефремова рассказали, чем занят артист,
находясь на домашнем аресте.
«Никакого алкоголя он конечно сейчас не употребляет. Только
— минералку. Теперь взахлеб читает новинки литературы, то, что раньше не
успевал», — цитирует «КП» источник, близкий к окружению Ефремова.
Михаил Ефремов в начале июня стал участником смертельного
ДТП. На своем «Джипе» артист выехал на встречную полосу, где столкнулся с
автомобилем «Лада». Водитель отечественного авто скончался. Ефремову грозит до
12 лет лишения свободы.