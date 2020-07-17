НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Ученая рассказала о недолгом иммунитете от коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
217 0
Фото: © Sibnet.ru

Иммунитет от коронавируса может держаться очень недолго и не гарантирует, что человек снова не заболеет, сообщила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона в США Анча Баранова.

Все больше исследователей, в основном в Китае, приходят к выводу, что организм сохраняет иммунитет к вирусу SARS-CoV-2 на сравнительно короткое время. Есть вероятность, что иммунная система некоторых людей способна «вычищать» вирус из организма еще до того, как он успевает синтезировать антитела.

«Это и хорошо, и плохо. Хорошо, потому что это значит, что наш иммунитет с коронавирусной инфекцией может довольно быстро справляться. Плохо, потому что вирус в таком случае выводится слишком быстро, иммунная система не успевает создать так называемую "антительную память" к инфекции», — объяснила РБКэксперт.

Если у многих людей антитела не успевают синтезироваться, то у врачей и ученых не будет возможности узнать, до какой степени тот или иной человек защищен от коронавирусной инфекции. Что еще хуже, «сам человек в такой ситуации, похоже, остается без долгосрочной защиты от COVID-19», добавила Баранова.

Во втором варианте может оказаться, что иммунитет после COVID в целом вырабатывается слабый и не на долгий срок. К такому выводу можно прийти, если изучить уровень антител, который сейчас наблюдается у некоторых китайцев, перенесших COVID-19.

«Во всяком случае, глядя на тот уровень антител, который сейчас есть у некоторых переболевших китайцев, нет оснований говорить, что в случае повторной инфекции реактивация иммунитета произойдет на более высоком уровне. Обычно самые высокие уровни антител всегда синтезируются при первой встрече с инфекцией. Соответственно, при повторной инфекции производится либо столько же антител, либо еще меньше», — посчитала ученый.

Кроме того, сейчас нет никакой уверенности в том, что при повторном заражении «память» иммунной системы проснется и она начнет вырабатывать нейтрализующие антитела. «У нас есть представление, что так, по идее, должно произойти. Но произойдет ли в случаем с COVID-19, мы точно не знаем, потому что таких данных у науки на сегодняшний день нет», — подчеркнула она.

Тема: Распространение коронавируса
Как создают вакцины без вирусов. ИНТЕРВЬЮ
Британия обвинила Россию в попытках кражи сведений о новой вакцине
Попавшие в обсерватор вахтовики из Бурятии попросились домой
Коновалов хочет открыть в Хакасии кино и бани
смотреть все
Жизнь #Здоровье #Новости COVID19
КАРТИНА ДНЯ
•
Медведев назвал политику США борзой
•
Азербайджан пригрозил ракетным ударом по атомной станции в Армении
•
Идентифицировать останки Николая II поможет 3D-модель его шляпы
•
Дети автоматически получат СНИЛС
Подробности
•
Панки путинской России: зарубежный взгляд на Little Big
•
Путин и Трамп: резиденции роскоши и скандалов
•
Несмотря на вирус: как поступить в вузы Новосибирска
•
Ничего сверхъестественного: в деле перевала Дятлова поставлена точка
Как это работает
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Выключить все: что опасно во время грозы
•
Маринады на специях: готовим необычный куриный шашлык
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Жара в Новосибирске сменится грозой
Сибирь 17.07.2020 12:56
Telegram-каналы поспешили отправить мэра Норильска в отставку
Сибирь 17.07.2020 12:42
Завод Чкалова реконструируют за 2 млрд рублей
Сибирь 17.07.2020 12:24
Реконструкцию въезда в Академгородок завершат через год
Сибирь 17.07.2020 11:56
Самое популярное
Сериал «Андреевский флаг» выходит на Первом канале
8814
Панки путинской России: зарубежный взгляд на Little Big
6024
Выпущен бесплатный «клон» Windows 10
4091
Эксперт раскрыл секретные функции смартфонов
3637
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Медведев назвал политику США борзой
•
Азербайджан пригрозил ракетным ударом по атомной станции в Армении
•
Идентифицировать останки Николая II поможет 3D-модель его шляпы
•
Дети автоматически получат СНИЛС
Подробности
•
Панки путинской России: зарубежный взгляд на Little Big
•
Путин и Трамп: резиденции роскоши и скандалов
•
Несмотря на вирус: как поступить в вузы Новосибирска
•
Ничего сверхъестественного: в деле перевала Дятлова поставлена точка
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Президент России указал на причину ухудшения отношений с Украиной
43
Путин заявил о шансе кардинально решить жилищный вопрос россиян
33
Кудрин заявил о застое в российской экономике
31
Путин рассказал, как реагирует на критику в свой адрес
25
Дроны боевиков атаковали российскую базу в Сирии
25