Ученая рассказала о недолгом иммунитете от коронавируса

Иммунитет от коронавируса может держаться очень недолго и не гарантирует, что человек снова не заболеет, сообщила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона в США Анча Баранова.



Все больше исследователей, в основном в Китае, приходят к выводу, что организм сохраняет иммунитет к вирусу SARS-CoV-2 на сравнительно короткое время. Есть вероятность, что иммунная система некоторых людей способна «вычищать» вирус из организма еще до того, как он успевает синтезировать антитела.



«Это и хорошо, и плохо. Хорошо, потому что это значит, что наш иммунитет с коронавирусной инфекцией может довольно быстро справляться. Плохо, потому что вирус в таком случае выводится слишком быстро, иммунная система не успевает создать так называемую "антительную память" к инфекции», — объяснила РБКэксперт.

Если у многих людей антитела не успевают синтезироваться, то у врачей и ученых не будет возможности узнать, до какой степени тот или иной человек защищен от коронавирусной инфекции. Что еще хуже, «сам человек в такой ситуации, похоже, остается без долгосрочной защиты от COVID-19», добавила Баранова.



Во втором варианте может оказаться, что иммунитет после COVID в целом вырабатывается слабый и не на долгий срок. К такому выводу можно прийти, если изучить уровень антител, который сейчас наблюдается у некоторых китайцев, перенесших COVID-19.



«Во всяком случае, глядя на тот уровень антител, который сейчас есть у некоторых переболевших китайцев, нет оснований говорить, что в случае повторной инфекции реактивация иммунитета произойдет на более высоком уровне. Обычно самые высокие уровни антител всегда синтезируются при первой встрече с инфекцией. Соответственно, при повторной инфекции производится либо столько же антител, либо еще меньше», — посчитала ученый.



Кроме того, сейчас нет никакой уверенности в том, что при повторном заражении «память» иммунной системы проснется и она начнет вырабатывать нейтрализующие антитела. «У нас есть представление, что так, по идее, должно произойти. Но произойдет ли в случаем с COVID-19, мы точно не знаем, потому что таких данных у науки на сегодняшний день нет», — подчеркнула она.