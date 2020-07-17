Фильм дня: «Помни»

Фильм «Помни» — детектив c особенным стилем повествования. Картина удостоилась высоких наград, в числе которых два «Оскара», и входит в топы лучших фильмов в истории.

США, 2000 год, режиссер Кристофер Нолан, 16+

В главной роли: Гай Пирс

В центре сюжета Леонард Шелби, цель жизни которого — найти убийцу жены. Его проблема — редкая форма амнезии, потеря короткой памяти. Помня все до убийства, он не помнит, что было пятнадцать минут назад.

Основная интрига фильма заключается именно в скрытой от Леонарда части расследования — той, что осталась в недавнем прошлом.

Чтобы заставить зрителя взглянуть на происходящее глазами героя, Нолан использует инвертированную композицию: в одной из плоскостей повествования изложение разбито на пятиминутные отрезки, которые следуют друг за другом в обратном порядке. Каждый следующий фрагмент показывает, чем обусловлены события предыдущего.

Пятиминутные отрезки перебиты трехминутными черно-белыми вставками, в которых время течет в обычном порядке. В конце фильма обе сюжетные линии сходятся воедино, и черно-белая картинка обретает цвет. С этого момента зритель может восстановить полную хронологию событий.

«Помни» получил два «Оскара»: за лучший адаптированный сценарий и монтаж. Кстати, сценарий написан по рассказу брата Нолана. При этом фильм вышел раньше литературного произведения. «Помни» стабильно входит в число 250 лучших фильмов в истории по версии Internet Movie Database и внесён в Национальный реестр фильмов.