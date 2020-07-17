Фильм дня: «Помни»

Фильм «Помни» — детектив c особенным стилем
повествования. Картина удостоилась высоких наград, в числе которых два «Оскара»,
и входит в топы лучших фильмов в истории.
США, 2000 год, режиссер Кристофер Нолан, 16+
В главной роли: Гай Пирс
В центре сюжета Леонард Шелби, цель жизни которого — найти
убийцу жены. Его проблема — редкая форма амнезии, потеря короткой памяти. Помня
все до убийства, он не помнит, что было пятнадцать минут назад.
Основная интрига фильма заключается именно в скрытой от
Леонарда части расследования — той, что осталась в недавнем прошлом.
Чтобы заставить зрителя взглянуть на происходящее
глазами героя, Нолан использует инвертированную композицию: в одной из
плоскостей повествования изложение разбито на пятиминутные отрезки, которые
следуют друг за другом в обратном порядке. Каждый следующий фрагмент показывает,
чем обусловлены события предыдущего.
Пятиминутные отрезки перебиты трехминутными черно-белыми
вставками, в которых время течет в обычном порядке. В конце фильма обе сюжетные
линии сходятся воедино, и черно-белая картинка обретает цвет. С этого момента
зритель может восстановить полную хронологию событий.
«Помни» получил два «Оскара»: за лучший адаптированный сценарий и монтаж. Кстати, сценарий написан по рассказу брата Нолана. При этом фильм вышел раньше литературного произведения. «Помни» стабильно входит в число 250 лучших фильмов в истории по версии Internet Movie Database и внесён в Национальный реестр фильмов.