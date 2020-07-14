НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Фильм: «Мед в голове»

Источник:
Sibnet.ru
124 0

Фильм «Мед в голове» в сказочной и драматичной форме повествует о болезни Альцгеймера. Лента вызвала критический оценки, но все равно завоевала любовь зрителей.

Германия, 2014 год, режиссер Тиль Швайгер
В главной роли: Дитер Халлерфорден и Эмма Швайгер

Название фильма — метафора, с помощью которой главный герой описывает свое состояние, отвечая на вопрос: «Что ты чувствуешь, когда всё забываешь?»

Фильм показан глазами 11-летней Тильды. Она обожает своего дедушку Амандуса. Когда тому диагностируют болезнь Альцгеймера, а родители, по ее мнению, хотят избавиться от него, сдав в дом престарелых, она берет ситуацию в свои руки.

Девочка сбегает вместе с дедом в сказочную Венецию, где Амандус сделал предложение руки и сердца бабушке Тильды. Теперь внучка надеется, что как только они окажутся там, деду станет лучше, и он хоть что-нибудь вспомнит.

Часть критиков отрицательно высказалась о картине из-за неуместные пошлые шутки и общую сказочность сюжета, но большинство представители киноискусства дали высокую оценку работе Швайгера. Были отмечены умение режиссера сочетать юмор и трагедию для показа сложной темы болезни Альцгеймера.

Упрекать Швайгера в безответственности нет смысла: его дед скончался именно от этой болезни. На роль главного героя режиссер долго не мог утвердить актера, окончательный выбор был сделан в пользу Дитера Халлерфордена после знакомства с фильм «Его последний забег».

Фильм «Мед в голове» – почти семейный подряд Швайгера, ведь на главную роль он взял свою 11-летнюю дочь Эмму. Второстепенные роли в картине исполнили партнер Швайгера по фильму «Достучаться до небес» Ян Йозеф Лиферс и его дочь Лилли Лиферс. 

Еще по теме
Фильм дня: «Почти знаменит»
Фильм дня: «Такси-блюз»
Фильм дня: «Иисус Христос — Суперзвезда»
Фильм дня: «21 грамм»
смотреть все
Культгид #Фильм дня
КАРТИНА ДНЯ
•
Центробанк оставит рублю «лишние» нули
•
Кремль назвал отрицающих коронавирус людей безумцами
•
Найден способный сдержать флот НАТО в одиночку корабль России
•
Сафронова обвинили в государственной измене
Как это работает
•
Загадка для физиков: что такое шаровая молния
•
Какой торрент выбрать: чем отличаются видеофайлы
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
«Говорящие» иммуноглобулины: зачем искать антитела к COVID-19?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Томский губернатор объяснил, как снимали тела в скандальном морге
Сибирь 13.07.2020 17:24
Ростелеком провел интернет в 11 деревень Хакасии и Красноярского края
Сибирь 13.07.2020 16:31
Кемеровчанку не пустили на рейс из-за матов
Сибирь 13.07.2020 16:18
Новое уголовное дело возбуждено против Анатолия Быкова
Сибирь 13.07.2020 15:44
Самое популярное
Алтайский край вышел в лидеры по распространению COVID-19
8507
Сериал «Андреевский флаг» выходит на Первом канале
7238
Где сделать тест на коронавирус в Новосибирске
6373
Пенсионер стал миллионером благодаря ошибке кассирши
6342
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Центробанк оставит рублю «лишние» нули
•
Кремль назвал отрицающих коронавирус людей безумцами
•
Найден способный сдержать флот НАТО в одиночку корабль России
•
Сафронова обвинили в государственной измене
Подробности
•
Несмотря на вирус: как поступить в вузы Новосибирска
•
Ничего сверхъестественного: в деле перевала Дятлова поставлена точка
•
Где сделать тест на коронавирус в Новосибирске
•
Мест нет: Горный Алтай близок к туристическому коллапсу
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Какой торрент выбрать: чем отличаются видеофайлы
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Тысячи жителей Хабаровска вышли за губернатора Фургала
52
Президент России указал на причину ухудшения отношений с Украиной
43
Турция превратила собор Святой Софии в мечеть
35
Губернатора Хабаровского края заподозрили в организации убийств
34
Кудрин заявил о застое в российской экономике
31