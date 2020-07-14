Фильм «Мед в голове» в сказочной и драматичной форме повествует о болезни Альцгеймера. Лента вызвала критический оценки, но все равно завоевала любовь зрителей.

Германия, 2014 год, режиссер Тиль Швайгер

В главной роли: Дитер Халлерфорден и Эмма Швайгер

Название фильма — метафора, с помощью которой главный герой описывает свое состояние, отвечая на вопрос: «Что ты чувствуешь, когда всё забываешь?»

Фильм показан глазами 11-летней Тильды. Она обожает своего дедушку Амандуса. Когда тому диагностируют болезнь Альцгеймера, а родители, по ее мнению, хотят избавиться от него, сдав в дом престарелых, она берет ситуацию в свои руки.

Девочка сбегает вместе с дедом в сказочную Венецию, где Амандус сделал предложение руки и сердца бабушке Тильды. Теперь внучка надеется, что как только они окажутся там, деду станет лучше, и он хоть что-нибудь вспомнит.

Часть критиков отрицательно высказалась о картине из-за неуместные пошлые шутки и общую сказочность сюжета, но большинство представители киноискусства дали высокую оценку работе Швайгера. Были отмечены умение режиссера сочетать юмор и трагедию для показа сложной темы болезни Альцгеймера.

Упрекать Швайгера в безответственности нет смысла: его дед скончался именно от этой болезни. На роль главного героя режиссер долго не мог утвердить актера, окончательный выбор был сделан в пользу Дитера Халлерфордена после знакомства с фильм «Его последний забег».

Фильм «Мед в голове» – почти семейный подряд Швайгера, ведь на главную роль он взял свою 11-летнюю дочь Эмму. Второстепенные роли в картине исполнили партнер Швайгера по фильму «Достучаться до небес» Ян Йозеф Лиферс и его дочь Лилли Лиферс.