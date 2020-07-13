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Генетики предъявили доказательства открытия Америки до Колумба

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Murati / Pixabay License

Генетическое исследование подтвердило, что за 200 лет до Колумба коренные американцы взаимодействовали с другими народностями, и «открытие» Америки принадлежит не европейцам, сообщили ученые из Медицинского центра Стэнфордского университета.

Команда ученых под руководством Александра Иоаннидиса отправилась в Колумбию, а затем во Французскую Полинезию. Исследователи искали коренное население, чтобы взять образцы генетического материала. Ученые надеялись обнаружить общие сегменты ДНК, указывающие на близкий контакт народов в далеком прошлом.

Команда взяла образцы слюны у 807 участников на 17 полинезийских островах и в 15 индейских группах вдоль тихоокеанского побережья Северной и Южной Америки от Мексики до Чили. В итоге ученые обнаружили идентичные по происхождению сегменты индейского происхождения на нескольких полинезийских островах, пишет popmech.ru со ссылкой на данные исследования.

Это значит, что полинезийцы и коренные американцы в какой-то момент истории встретились и успели настолько сблизиться, что на свет появились дети с индейской и полинезийской ДНК. Статистический анализ подтвердил, что встреча произошла примерно в XII-XIII веках. Америка была открыта европейцами в XV веке, а Франция колонизировала полинезию лишь в XIX веке.

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Исследователи полагают, что полинезийцы высадились на территории нынешней Колумбии и подружились с местным населением. Противоположный вариант, при котором индейцы заблудились в океане и пристали к Полинезийским островам, чтобы оставить на память парочку своих генов, менее вероятен.

Ученые из Стэнфорда не первые из тех, кто попытался восстановить ход истории. На знакомство предков двух культур указывали общие признаки в их обиходе. Например, и коренные американцы, и полинезийцы выращивали сладкий картофель до контакта с европейцами. Название растения при этом звучит почти одинаково на обоих языках.

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