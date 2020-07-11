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Перехват разведчика ВВС США сняли на видео

Источник:
Sibnet.ru
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Российские истребители Восточного военного округа в субботу вылетали для сопровождения американского самолета-разведчика над Японским морем — перехват был снят на видео.

Средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Японского моря обнаружили воздушную цель, летевшую в сторону границы РФ. Для идентификации и перехвата цели в воздух были подняты истребители Су-35С и МиГ-31БМ, приводит телеканал «Звезда» сообщение Минобороны.

К российской границе приблизился самолет-разведчик ВВС США RC-135. На распространенном ведомством видео можно различить американский флаг на обшивке самолета и его бортовой номер.

Истребители сопровождали самолет-разведчик на безопасном расстоянии, а также в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами. После того, как разведывательный самолет ВВС США совершил разворот и удалился от государственной границы РФ, Су-35С и МиГ-31БМ вернулись на аэродром базирования.

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