Перехват разведчика ВВС США сняли на видео

Российские истребители Восточного военного округа в субботу вылетали для сопровождения американского самолета-разведчика над Японским морем — перехват был снят на видео.

Средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Японского моря обнаружили воздушную цель, летевшую в сторону границы РФ. Для идентификации и перехвата цели в воздух были подняты истребители Су-35С и МиГ-31БМ, приводит телеканал «Звезда» сообщение Минобороны.

К российской границе приблизился самолет-разведчик ВВС США RC-135. На распространенном ведомством видео можно различить американский флаг на обшивке самолета и его бортовой номер.

Истребители сопровождали самолет-разведчик на безопасном расстоянии, а также в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами. После того, как разведывательный самолет ВВС США совершил разворот и удалился от государственной границы РФ, Су-35С и МиГ-31БМ вернулись на аэродром базирования.