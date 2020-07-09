Сбербанк запустил платежную систему SberPay

Сбербанк запускает новую систему платежных сервисов SberPay, для ее использования нужно мобильное приложение банка, сообщила пресс-служба кредитной организации.

SberPay позволяет оплачивать покупки как онлайн (на сайтах и в приложении), так и оффлайн (в торговых точках, оснащенных POS-терминалами Сбербанка, принимающими бесконтактную оплату). Оплату можно проводить через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн».

Если клиент оплачивает покупки онлайн через SberPay, то ему больше не нужно тратить время на ввод данных карты и ждать подтверждения по СМС.

Сервис оффлайн-оплаты доступен владельцам любых Android-смартфонов с поддержкой NFC. На первом этапе для оффлайн-оплаты доступны карты Visa, в ближайшее время будут добавлены и карты других платежных систем.

Для частных лиц услуга SberPay будет бесплатна. Для бизнеса тарифы за использование онлайн-оплаты SberPay ничем не отличаются от тарифов на обычный эквайринг и зависят от сферы деятельности, объемов бизнеса и других факторов.