НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Полицейских в Бурятии заподозрили в насилии над подростком

Источник:
Sibnet.ru
247 0
Фото: © Следственный комитет РФ

Трех полицейских в Бурятии задержали по подозрению в применении насилия к подростку. Все подозреваемые задержаны, сообщило региональное СУ СК России.

По данным пресс-службы республиканского МВД, трое оперуполномоченных в городе Улан-Удэ задержали подозреваемого в кражах и грабежах. Молодой человек рассказал оперативникам, где могут находиться похищенные вещи.

При проверке информации, прибывшие на указанное место сотрудники полиции, обнаружили неизвестного подростка, выпрыгнувшего из окна второго этажа. Юноша попытался скрыться, но его задержали и доставили в отдел полиции. Позже его отпустили.

#Силовые структуры
Неважных улик не бывает: найти убийцу спустя 10 лет

По версии следствия, полицейские в ходе дознания применили физическое насилие к подростку, после чего отпустили. По данным источника «АригУс», насилие могло быть сексуальным. Но официально эту информацию Sibnet.ru не подтвердили.

Подросток, после того как покинул отдел полиции обратился в больницу. Врачи увидели травмы на теле и обратились в правоохранительные органы. Прибывшим специалистам юноша сказал, что насилие к нему применили полицейские.

Подразделение собственной безопасности начало проверку. Трое сотрудников уголовного розыска временно отстранены от исполнения служебных обязанностей. 

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Полицейским предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.

Еще по теме
Омич предстанет перед судом за сексуальное насилие дочерей
Сибирячка два дня пролежала связанная грабителем
Раскрыта новая схема кибератак на банки
Житель Рубцовска платил детям за разврат
смотреть все
ЧП #Криминал
КАРТИНА ДНЯ
•
ФСБ задержала известного журналиста по подозрению в госизмене
•
Лукашенко пришел на интервью в одних носках
•
Минкомсвязь разработала систему слежки за больными COVID-19
•
ОСАГО рассчитают по новым тарифам
Подробности
•
Как создают вакцины без вирусов. ИНТЕРВЬЮ
•
Мест нет: Горный Алтай близок к туристическому коллапсу
•
Без срока давности: СК взялся за нераскрытые преступления нацистов
•
Уроки «Титаника»: как катастрофа изменила морской транспорт
Как это работает
•
Кино в хорошем качестве: разбираемся в форматах видео
•
«Говорящие» иммуноглобулины: зачем искать антитела к COVID-19?
•
Спастись от молнии: как «работает» грозовое облако
•
Кефир и уксус: как замариновать свинину для шашлыка
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Немец удивился исторической памяти сибиряков
Сибирь 07.07.2020 17:37
Треть браков в Новосибирске заключили повторно
Сибирь 07.07.2020 17:31
Омич предстанет перед судом за сексуальное насилие дочерей
Сибирь 07.07.2020 17:05
Полицейских в Бурятии заподозрили в насилии над подростком
Сибирь 07.07.2020 16:29
Самое популярное
Кефир и уксус: как замариновать свинину для шашлыка
42692
Сотни человек собрались на Алтае на дискотеке в разгар эпидемии
3930
Путин призвал в Россию мигрантов
3921
Мест нет: Горный Алтай близок к туристическому коллапсу
3856
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
ФСБ задержала известного журналиста по подозрению в госизмене
•
Лукашенко пришел на интервью в одних носках
•
Минкомсвязь разработала систему слежки за больными COVID-19
•
ОСАГО рассчитают по новым тарифам
Как это работает
•
Кино в хорошем качестве: разбираемся в форматах видео
•
«Говорящие» иммуноглобулины: зачем искать антитела к COVID-19?
•
Спастись от молнии: как «работает» грозовое облако
•
Кефир и уксус: как замариновать свинину для шашлыка
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Кино в хорошем качестве: разбираемся в форматах видео
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Поправки к Конституции поддержали 78% россиян
70
Путин призвал в Россию мигрантов
48
Путин нашел недостатки в Конституции СССР
39
Кремль назвал итоги голосования по Конституции триумфом
38
Украинский флот стали готовить к войне с Россией
33