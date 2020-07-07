Полицейских в Бурятии заподозрили в насилии над подростком

Трех полицейских в Бурятии задержали по подозрению в применении насилия к подростку. Все подозреваемые задержаны, сообщило региональное СУ СК России.

По данным пресс-службы республиканского МВД, трое оперуполномоченных в городе Улан-Удэ задержали подозреваемого в кражах и грабежах. Молодой человек рассказал оперативникам, где могут находиться похищенные вещи.

При проверке информации, прибывшие на указанное место сотрудники полиции, обнаружили неизвестного подростка, выпрыгнувшего из окна второго этажа. Юноша попытался скрыться, но его задержали и доставили в отдел полиции. Позже его отпустили.

#Силовые структуры Неважных улик не бывает: найти убийцу спустя 10 лет

По версии следствия, полицейские в ходе дознания применили физическое насилие к подростку, после чего отпустили. По данным источника «АригУс», насилие могло быть сексуальным. Но официально эту информацию Sibnet.ru не подтвердили.

Подросток, после того как покинул отдел полиции обратился в больницу. Врачи увидели травмы на теле и обратились в правоохранительные органы. Прибывшим специалистам юноша сказал, что насилие к нему применили полицейские.

Подразделение собственной безопасности начало проверку. Трое сотрудников уголовного розыска временно отстранены от исполнения служебных обязанностей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Полицейским предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.