НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Софт #Мистика #Гаджеты #Умный дом

Российские физики открыли новый парадокс

Источник:
РИА Новости
278 0
Фото: © Высшая школа теоретической механики

Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) обнаружили и теоретически объяснили новый физический эффект, суть которого заключается в возможности роста амплитуды механических колебаний объекта без внешнего воздействия.

Исследователи это объяснили на простом примере: чтобы раскачать качели, их нужно постоянно подталкивать. Считалось, что без постоянного внешнего воздействия добиться колебательного резонанса невозможно.

Но научная группа Высшей школы теоретической механики Института прикладной математики и механики СПбПУ обнаружила новое физическое явление — баллистический резонанс, при котором механические колебания могут возбуждаться исключительно за счет внутренних тепловых ресурсов системы, приводит РИА Новости сообщение ученых.

Ключом к пониманию стали экспериментальные работы научных групп по всему миру, показавшие, что в сверхчистых кристаллических материалах на нано- и микроуровне тепло распространяется с аномально высокой скоростью. Это явление назвали баллистической теплопроводностью.

Обнаруженное явление заключается в том, что процесс выравнивания тепла приводит к возникновению механических колебаний с возрастающей со временем амплитудой.

#Наука
Суперкомпьютер разгадал тайну исчезновения неандертальцев

Эти открытия также дают возможность разрешения парадокса Ферми-Паста-Улама-Цингу. В 1953 году группа, возглавляемая Энрико Ферми, провела знаменитым компьютерной эксперимент. Ученые рассмотрели простейшую модель колебаний цепочки частиц, соединенных пружинками. Предполагалось, что механическое движение постепенно затухнет, превратившись в хаотические колебания, но результат оказался неожиданным: колебания возродились и достигли начального уровня.

Система пришла в начальное состояние, и цикл снова повторился. Причины появления механических колебаний из тепловых в рассмотренной системе уже на протяжении десятков лет являются предметом научных исследований и споров.



Еще по теме
Ученый спрогнозировал исчезновение редких растений Сибири
Ученый заявил о существовании коронавируса в спящем режиме
Представлена новая формула для перевода возраста собак в человеческий
Ученые СО РАН нашли связь между Альцгеймером и родами раньше срока
смотреть все
Технологии #Наука
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин заявил о неясных перспективах открытия Европы для россиян
•
Песков назвал глупостью заявления о скором начале войны с Украиной
•
Умер легендарный композитор Эннио Морриконе
•
Российские физики открыли новый парадокс
Подробности
•
Мест нет: Горный Алтай близок к туристическому коллапсу
•
Без срока давности: СК взялся за нераскрытые преступления нацистов
•
Уроки «Титаника»: как катастрофа изменила морской транспорт
•
Молния ударила в томский храм: в чем смысл знамения?
Как это работает
•
Кефир и уксус: как замариновать свинину для шашлыка
•
Быстрый и ровный пол: почему полусухая стяжка лучше?
•
Выключить все: что опасно во время грозы
•
Частоты и антенны: как усилить интернет на даче
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Администрация кузбасского села потеряла ключи от дамбы
Сибирь 06.07.2020 17:35
Прокуратура проверит условия жизни сибирячки со статусом «дети войны»
Сибирь 06.07.2020 16:56
Второй турист умер после падения деревьев на палатки под Красноярском
Сибирь 06.07.2020 16:34
Ребенок чудом не провалился в глубокий колодец
Сибирь 06.07.2020 16:19
Самое популярное
Кефир и уксус: как замариновать свинину для шашлыка
36376
Шведские ученые предрекли Сибири разрушения городов из-за жары
5055
Сотни человек собрались на Алтае на дискотеке в разгар эпидемии
3638
Протестная деревня нашлась в Красноярском крае
3563
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин заявил о неясных перспективах открытия Европы для россиян
•
Песков назвал глупостью заявления о скором начале войны с Украиной
•
Умер легендарный композитор Эннио Морриконе
•
Российские физики открыли новый парадокс
Подробности
•
Мест нет: Горный Алтай близок к туристическому коллапсу
•
Без срока давности: СК взялся за нераскрытые преступления нацистов
•
Уроки «Титаника»: как катастрофа изменила морской транспорт
•
Молния ударила в томский храм: в чем смысл знамения?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Поправки к Конституции поддержали 78% россиян
70
Путин призвал в Россию мигрантов
48
Путин нашел недостатки в Конституции СССР
39
Кремль назвал итоги голосования по Конституции триумфом
38
Путин пошутил по поводу флага ЛГБТ на посольстве США
31