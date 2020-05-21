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Суперкомпьютер разгадал тайну исчезновения неандертальцев

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Allan Henderson / Attribution License

Суперкомпьютер назвал настоящую причину вымирания неандертальцев — машинные алгоритмы уверены, что к такому исходу привела конкуренция с людьми современного типа.

Климатологи Центра физики климата в Южной Корее воспользовались суперкомпьютером IBS Aleph для создания реалистичной модели миграции неандертальцев и людей современного типа, их конкуренцию и скрещивание на фоне изменяющегося в то время климата.

Исследователи смогли описать конкуренцию обоих видов за пищевые ресурсы в условиях смены температуры, количества осадков и растительности в форме математических уравнений, утверждается в статье, опубликованной в журнале Quaternary Science Reviews.

Модель продемонстрировала, что вымирание могло произойти только в случае конкуренции между двумя видами за пищевые ресурсы. Фактически, Homo sapiens обладали значительным преимуществом в добыче пищи, в результате неандертальцы не могли эффективно охотиться.

Ученые до сих пор спорят, что вызвало исчезновение неандертальцев 50-35 тысяч лет назад. При этом специалисты смогли доказать, что вымершие древние люди скрещивались с Homo sapiens и частично оставили в популяции современных гоминидов свои гены.

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Топ комментариев

pilot995

Предлагаю после биологической смерти Путина, все его награждения обнулить.

BadBoy91

формулировка заголовка и содержание текста как то странно расходятся, не в пользу Стрелкова

Иркут 69

Почему после? Они даже сегодня практической ценности не представляют. Это как юбилейная цацка на фоне...

Иркут 69

О какой грусти вы тут талдычите, дамочка? Абсолютно вас не понять.

BadBoy91

интервью Гордону два дня назад вышло, там он чётко пояснял что ополченцы не делали этого.