Суперкомпьютер разгадал тайну исчезновения неандертальцев

Суперкомпьютер назвал настоящую причину вымирания неандертальцев — машинные алгоритмы уверены, что к такому исходу привела конкуренция с людьми современного типа.

Климатологи Центра физики климата в Южной Корее воспользовались суперкомпьютером IBS Aleph для создания реалистичной модели миграции неандертальцев и людей современного типа, их конкуренцию и скрещивание на фоне изменяющегося в то время климата.

Исследователи смогли описать конкуренцию обоих видов за пищевые ресурсы в условиях смены температуры, количества осадков и растительности в форме математических уравнений, утверждается в статье, опубликованной в журнале Quaternary Science Reviews.

Модель продемонстрировала, что вымирание могло произойти только в случае конкуренции между двумя видами за пищевые ресурсы. Фактически, Homo sapiens обладали значительным преимуществом в добыче пищи, в результате неандертальцы не могли эффективно охотиться.

Ученые до сих пор спорят, что вызвало исчезновение неандертальцев 50-35 тысяч лет назад. При этом специалисты смогли доказать, что вымершие древние люди скрещивались с Homo sapiens и частично оставили в популяции современных гоминидов свои гены.