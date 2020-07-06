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Фильм «Прочь» возглавил рейтинг лучших хорроров

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Прочь»

Рейтинг лучших хорроров за период с 2010 по 2019 годы возглавил фильм «Прочь» про фотографа, который едет знакомиться с родителями девушки, а замкнул рейтинг фильм «Маяк» с Робертом Паттинсоном.

Рейтинг из десяти самых страшных фильмов представил киноканал НСТ, изучив соответствующие топы, опубликованные в мировых медиа, проанализировав мнения критиков, зрителей и оценки пользователей различных киносайтов, сообщает Filmpro.

На первом месте оказался фильм «Прочь» 2017 года. Детективно-сатирический фильм ужасов режиссера Джордана Пила построен вокруг межрасовой пары, посетившей таинственное имение родителей девушки. Главные роли исполнили Дэниел Калуя и Эллисон Уильямс.

На втором месте фильм «Реинкарнация», на третьем — экранизация Стивена Кинга «Оно». Пятерку замыкают фильмы «Ведьма» и «Заклятие».

В десятку также входят хорроры «Бабадук», «Хижина в лесу», «Тихое место», «Поезд в Пусан», «Маяк».

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