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Врач рассказал о самых опасных позах для сна

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Неправильная поза во время сна является основной причиной хронических заболеваний в пояснице, сказал сотрудник Пекинской реабилитационной больницы Лю Чунь.

Привычка засыпать на боку означает, что в течение всей ночи позвоночник будет находиться в изогнутом состоянии. «Такое скручивание вызывает давление между фиброзными кольцами вокруг соседних межпозвоночных дисков», — приводит РИА Новости слова врача.

«Повышенное давление в межпозвоночном диске вызывает выпячивание пульпозного ядра в определенном направлении, вызывая тем самым грыжу поясничного межпозвоночного диска», — подчеркнул Лю Чунь.

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По его словам, в таком положении поясничные мышцы не расслабляются и постепенно теряют свою эластичность, что чревато структурными изменениями поясничного отдела позвоночника и расстройством крестцово-подвздошного сустава, а впоследствии — болевыми ощущениями.

Многие любят спать на животе, но и в этой позе голова и шея смещены, а мышцы напряжены. Все это провоцирует развитие шейного спондилеза и также является одной из причин болей в пояснице, пояснил Лю Чунь.

Кроме того, медик не советует спать с опорой на какой-то предмет, например на подушку.



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