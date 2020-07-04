Осужденного на тысячу лет педофила досрочно освободили

Американца-педофила Питер Мэллори, приговоренного к тысяче годам тюремного заключения, освободили условно-досрочно всего после восьми лет отбывания наказания.

Освобождение стало возможно после решения Апелляционного суда в мае этого года. Суд посчитал, что педофил понес достаточное наказание, сообщает РИА Новости со ссылкой на американские СМИ,

Мэллори арестовали в 2011 году за хранение детской порнографии, подделку улик и вторжение в частную жизнь. Мужчину удалось поймать в ходе расследования случаев загрузки порнографических материалов в кампусе Технического колледжа Западной Джорджии, где он работал.

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Полиция подозревала в совершении преступления одного из студентов, однако в ходе обыска на компьютере Мэллори нашли более 26 тысяч файлов с детской порнографией.

В 2012 году суд вынес обвинительный приговор. Председатель заседания назвал мужчину «самым активным коллекционером детской порнографии в мире».