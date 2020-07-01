Количество миллиардеров в мире выросло до рекордного уровня

Число миллиардеров за 2019 год выросло на рекордные 211 человек и достигло 2825, сообщили эксперты компании Wealth-X. Большинство из людей с таким состоянием живут в США, Россия — на четвертом месте.

Число миллиардеров в мире и их совокупное состояние стали рекордными в 2019 году. Согласно исследованию, в 2019 году в мире насчитывалось 2825 миллиардеров, что на 221, или на 8,5%, больше, чем годом ранее. Их суммарное состояние выросло за год на 10,3%, достигнув 9,4 триллиона долларов, приводит отчет Wealth-X.

По версии компании, рейтинг стран по числу миллиардеров по состоянию на 2019 год выглядит следующим образом:

- на первом месте находятся США — 788 миллиардеров;

- следом за ними идет Китай — 342 человека;

- на третьем месте находится Германия — 153 миллиардера;

- Россия занимает четвертую позицию — 114 человек;

- также в пятерку лидеров вошли Швейцария и Великобритания — в этих странах числятся по 100 миллиардеров.

#Деньги Найден самый богатый человек в истории

В список стран и территорий, где есть наибольшее число долларовых миллиардеров, также вошли Гонконг, Индия, Саудовская Аравия, Франция, Италия, Бразилия, ОАЭ, Канада и Сингапур. Всего в этих 15 странах проживают более трех четвертей всех миллиардеров, отметили эксперты.

Из городов большинство миллиардеров живут в Нью-Йорке — 113 человек. Следом за ним идут Гонконг и Сан-Франциско — в них находятся 96 и 77 миллиардеров соответственно. Москва по числу людей, которые обладают таким состоянием, находится на четвертом месте — 73 человека.

Во время пандемии коронавируса — с 18 марта по конец мая — состояние российских миллиардеров выросло на 62 миллиардов, ранее сообщал Forbes.