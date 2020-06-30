Общественники вычислили среднюю температуру избирателя в Бурятии

Общественники проверили соблюдение мер безопасности на избирательных участках Бурятии. И установили среднюю температуру тела граждан, пришедших на голосование по поправкам в Конституцию РФ, сообщил республиканский аппарат уполномоченного по правам человек в Бурятии.

За четыре дня досрочного голосования общественники и сотрудники аппарата омбудсмена проверили более 100 избирательных участков в городе Улан-Удэ, Кабанском, Прибайкальском, Заиграевском районах.

В помещениях для голосования организована работа пунктов температурного контроля, гражданам выдаются индивидуальные ручки, перчатки, медицинские маски, обрабатываются руки антисептиком. Полы в помещении обрабатываются дезинфицирующими средствами каждые два часа.

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Но используемые бесконтактные термометры имеют значительные погрешности. И средняя температура тела избирателей, согласно данным термометров, варьировалась 32 до 37 градусов.

Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова отметила, что, несмотря на все сложности организации подготовки голосования, на избирательных участках в основном приняты рекомендованные ЦИК России меры безопасности. Предложения граждан либо жалобы на ограничение их прав при проведении общероссийского голосования не поступали.