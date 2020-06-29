Сторонники и противники: кто голосует по поправкам в Конституцию

На досрочном голосовании по поправкам Конституцию проголосовало уже 40,4 миллиона россиян или 37,4%. Политологи спрогнозировали — будет ли повторен результат голосования за Конституцию 1993 года и прошлых президентских выборов, и дали объяснение — кому все до лампочки и кто такие отказники.

В целом изменения, вносимые в Конституцию, по действующему законодательству не требовали общероссийского голосования. Но президент Владимир Путин заявил — важно, чтобы люди высказали свое прямое отношение к предлагаемым поправкам. При этом он заверил, что поправки вступят в силу, только если будут поддержаны россиянами.

Неоднородная Сибирь

Некоторые регионы Сибири пока не слишком активно решают судьбу Конституции. Так, по данным ЦИК РФ, самая низкая явка по сибирским регионам пока в Иркутской области — около 311,7 тысячи или 16%.

Недалеко ушла Томская область — 21%. Алтайский край — 22%. Чуть выше в Республике Алтай — 25%, в Красноярском крае — 28%.



Самая высокая явка избирателей — в Туве (около 62%). Неплохо голосует Кузбасс — 53%. В Омской области — 43%. В Бурятии — 41%. В Забайкалье — 33%.

В столице Сибири, по данным Избиркома Новосибирской области, на утро понедельника, проголосовало более 465,1 тысячи человек или 21% избирателей.

Какую явку ждать?

ВЦИОМ подготовил прогноз результатов голосования по Конституции. Так, за пять дней предварительного голосования (с 25 по 30 июня) и в единый день голосования (1 июля) явка должна составить 52,6%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник в администрации президента.

Это близко к показателю 1993 года, когда россияне голосовали за проект ныне действующей Конституции. Тогда на участки пришли 58 миллионов избирателей — явка составила 54%.

Чтобы эти цифры повторились, за оставшиеся два с небольшим дня на участки должны прийти около 17% избирателей. Это возможно. А вот активности как на президентских выборах 2018 года (явка 67,54%) может не получиться.

Сам президент России Владимир Путин в ходе встречи с членами общественной палаты РФ в четверг, 25 июня, заявил, что голосование должно быть абсолютно легитимным и искусственно накручивать явку нельзя.

«Здесь нельзя допускать никакой принудиловки, "накрутки" явки. Не говоря уже о сбоях при учете поданных голосов, чтобы впоследствии никто и никогда не мог поставить под сомнение ту позицию, которую выскажут граждане России», — отметил Путин.

Результат голосования будет определяться простым большинством, независимо от количества проголосовавших. Но о заинтересованности и вовлеченности граждан свидетельствует, все-таки, явка. И преодолеть барьер в 50% избирателей важно хотя бы для того, чтобы на всех основаниях заявлять «высказались более половины избирателей».

Не самое активной голосование в некоторых регионах может объясняться несколькими причинами. В первую очередь, люди могут просто игнорировать голосование, выражая тем самым свой протест.

Среди так называемых отказников могут быть как те, кто не согласен с внесением поправок, так и те, кто согласен. Поскольку люди привыкли к мысли, что все равно решат за них, считает директор Центра региональной политики, политолог Илья Гращенков.

«Но сторонников (поправок) мобилизовать сложнее, чем противников. Те группы, которые поддерживают изменения, менее сплочены, чем те, которые поддерживают протест», — отмечает политолог.

#Законы Маска в подарок: как проходит голосование

Противники поправок — в основном люди, выступающие против обнуления сроков. Они не хотят видеть Путина у власти. У них понятные и четкие отрицания, поэтому они более мотивированы прийти на голосование, чем те, кто поддерживают поправки, уточнил политолог.

Но, по его словам, пока рано прогнозировать низкую явку. Самый большой процент избирателей, вероятно, придет 1 июля. И возможно в основной день голосования придет большинство противников предполагаемых поправок.

В вопросе явки с этим солидарен другой политолог, директор Центра гуманитарных исследований и консультирования Сергей Комарицын. По его мнению, объективно оценивать явку можно будет только после 1 июля.

«Сейчас делать выводы рано. Народу сказали 1 июля, значит 1 июля. Сейчас идет досрочное голосование. Но в первый день (25 июня) в Красноярске, например, было 7%, это много. И все же надо смотреть результат по 1 июля», — считает Комарицын.

Тем не менее, по его словам, в больших городах Сибири явка, скорее всего, будет предсказуемо низкой. И это уже видно по Новосибирску. В том числе из-за протестной части населения, которая разделилась на два лагеря. Одни пойдут голосовать, а вот вторые — проигнорируют мероприятие.

«И их довольно много. Люди не верят. Ну и есть часть людей, которым все до лампочки. Их тоже довольно много. Поэтому в больших городах не стоит ожидать большой явки», — резюмировал эксперт.

«Это не так сложно»

«Это выражение личного мнения по отношению к событиям, происходящим в стране. Ходить или не ходить на выборы — дело каждого. Но если у тебя есть возможность донести свою позицию до власти, почему ей не воспользоваться? Это не так сложно», — поделился мнением 35-летний житель Новосибирского Академгородка Валерий Мальцев, пришедший на участок для голосования.

Перед голосованием он внимательно изучил все поправки, доступную информацию об изменениях в Конституцию нашел на сайте Госдумы. По его мнению, большинство предлагаемых поправок не нужно вносить в Конституцию. Но есть те, ради которых пришел.

«Это касается и семейных ценностей, и культурного наследия, и всего остального. Категорически против поправки об обнулении сроков действующего президента. Также сомневаюсь в поправке о главенстве российского законодательства над международным. Знаю случаи, когда справедливо, на мой взгляд, решался спор только после обращения гражданина России в ЕСПЧ», — сказал избиратель.

На участках много людей старшего поколения. И других мнений...

«Хотя в советское время часто игнорировал, а тут надо. Потому что обстановка фиговая. Может, что-то в этих поправках и непонятное есть. Но относительно внешней политики и российских законов — это очень значительно. Социальные поправки (индексация пенсий, выплат) для кого-то важны. Не для меня. Мне 76 лет, но я до сих пор работаю», — поделился Николай Феодосович.

А 85-летние муж и жена Раиса Александровна и Николай Александрович, несмотря на 30-градусную жару, решили прийти на участок сами, не вызывая членов УИК на дом, хотя такая возможность есть.

«Когда-то обманам приходит конец. А это единственный выход. Сейчас умных много, много мошенников», — высказал мнение мужчина, отмечая важность поправок в части международного права.

Анна Васильева — еще одна избирательница почетного возраста, работающий пенсионер и также считает, что голосовать необходимо. Неважно «за» или «против». По ее мнению, нужно донести свою точку зрения до правительства, а не «митинговать на диванах». Все поправки она также внимательно изучила, прежде чем прийти на участок.

«Все поправки я читала в брошюре, нам ее раздавали на работе. Согласна со всеми поправками. Многие ругаются на пункты про семью и бога. Ну, а, что в них плохого? А чего хотят противники? Чтобы у нас не было ни бога, ни семьи? Поправка об индексации пенсий для меня важна. Я хочу быть уверена, что мне выплатят причитающиеся, заработанные деньги, чтобы не случилось», — пояснила свою позицию Васильева.

Досрочное голосование по поправкам в Конституцию на избирательных участках продлится до 30 июня, 1 июля считается основным днем голосования. После ЦИК начнет подсчет голосов.

Центризбирком обязан подсчитать их в течение пяти дней, после чего опубликовать результаты в течение трех дней. Если с поправками согласятся больше половины избирателей, то изменения вступят в силу.