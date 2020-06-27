Маска в подарок: как голосовать по поправкам в Конституцию

Голосование по поправкам в Конституцию началось 25 июня и продлится до 1 июля. Где проголосовать, какие нужны документы и как соблюдаются меры безопасности в период пандемии?

Где голосовать?

Отдать свой голос можно на избирательном участке по месту прописки. Узнать где именно находится «прикрепленный» к прописке участок можно на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

В поисковой строке нужно набрать: регион, город или населенный пункт, район, улицу, номер дома и квартиры. После чего кликнуть «искать». На сайте появится номер участковой избирательной комиссии (УИК), ее адрес и телефон. На карте — геолокация УИК.

Избиратель, у которого нет возможности выйти из дома и прийти в участок самому, может позвонить в участковую избирательную комиссию, к которой он прикреплен.

Гражданин должен назвать имя, фамилию, отчество, место прописки и контактный телефон. И заявить о том, что ему необходимо голосование на дому по состоянию здоровья.

Члены УИК придут домой с переносным ящиком для голосования. Аналогичную процедуру можно провести для группового голосования на придомовой территории.

Избирательная комиссия уведомит заявителей о дате и времени проведения выездного голосования. Подобные заявления принимаются вплоть до 17.00 среды, 1 июля.

Проголосовать не по месту прописки можно, только если заявления об этом были поданы до 21 июня (через «Госуслуги» или лично в УИК).

Нужна ли маска?

Избирательные участки открываются в 8.00 и работают до 20.00. Гражданин на входе в УИК столкнется с рядом нетипичных для выборов явлений.

Члены УИК предлагают измерить температуру. После этого продезинфицировать руки. Для этого на каждом участке стоят санитайзеры.

Затем избирателю выдают пакет с маской, перчатками, ручкой и салфеткой. Если у посетителя есть своя маска — прекрасно. Если нет, нужно надеть ту, что выдали, а также надеть перчатки.

Во время эпидемии коронавируса столпотворения на участках нет. Члены избирательных комиссий простят соблюдать социальную дистанцию. Если в помещении много народа и соблюдение дистанции невозможно, других избирателей просят подождать перед входом.

Какие нужны документы?

После «медицинских» процедур избирателя проводят к столу, где зарегистрируют. Для регистрации на голосовании нужно предъявить паспорт с пропиской. Если гражданин РФ голосует не по месту нахождения и заранее подал заявление, у него должен быть «корешок» — распечатываемая часть заявления.

«Корешок» появляется в личном кабинете на сайте «Госуслуги» после регистрации. Можно не распечатывать ее, а показать сотруднику УИК в электронном виде со смартфона. Если избиратель подавал заявление по местонахождения лично в УИК, то ничего, кроме паспорта, предъявлять не нужно.

После регистрации избирателю выдается бланк, гражданин уходит в кабинку, где отмечает «Да» или «Нет».

Пишет ручкой, которую выдали на входе и забирает ее с собой. Дальше — все по классической схеме: бланк отправляется в урну для голосования и избиратель уходит.

По данным ЦИК, в России по состоянию на утро 27 июня проголосовало 21,1 миллиона человек, что составило 19,49% от общего количества избирателей. Подсчет голосов начнется после 20.00 1 июля.

ЦИК обязан просвети подсчеты в течение пяти дней и после опубликовать в течение трех дней. Если больше половины избирателей согласятся с поправками, то изменения вступят в силу со дня официального опубликования результатов.