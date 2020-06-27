Microsoft закроет все розничные магазины

Microsoft намерена закрыть все свои физические магазины в рамках нового подхода к розничной торговле. Компания приостановила работу своих магазинов Microsoft Store в конце марта в связи с пандемией COVID-19.

Компания до конца года зарезервирует порядка 450 миллионов долларов на списание и обесценение активов. В сообщении Microsoft указывается, что все сотрудники, занятые в сегменте розничной торговли, продолжат работать удаленно.

«Наши продажи выросли онлайн, так как портфель продукции был преобразован в основном в цифровые предложения, и наша талантливая команда показала успешные результаты в обслуживании клиентов за пределами физических локаций», — говорится в сообщении компании.

После объявления о закрытии розничных магазинов в ходе торгов акции Microsoft подешевели на 1,6%.