Загорелась станция «Мирный» в Антарктиде

Пожар вспыхнул на российской антарктической станции «Мирный», сгорели несколько лабораторий, пострадавших среди полярников нет, сообщил Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт.

Мгновенное возгорание в метеокабинете Дома радио произошло 21 июня в 20.40 станционного времени (16.40 мск). Здание полностью сгорело.

«Из-за ураганного ветра 20-25 метров в секунду огонь перекинулся на кают-компанию, но ее удалось отстоять. Личный состав был эвакуирован через торцевой противопожарный выход», — говорится в сообщении .

11 человек, живших в здании, обеспечены одеждой и расселены по другим зданиям станции. Связь с ней установлена. Всего на станции «Мирный» находится 23 сотрудника. Угрозы для их жизни и здоровья нет.

Станция потеряла кабинет аэрологии, лабораторию Физического института РАН, программы стратосферного зондирования космических лучей, серверную, гидрометеорологическую лабораторию и радиорубку.

Станция «Мирный» находится на восточном побережье Антарктиды, на берегу моря Дейвиса. Открыта в 1956 году.