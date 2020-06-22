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Подтверждена связь между группой крови и тяжестью COVID-19

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NIAID

Иранские ученые провели мета-анализ исследований о коронавирусе и пришли к выводу, что у людей со второй группой крови заболевание протекает тяжелее всего, также они чаще умирают от инфекции.

Результаты исследований опубликованы на портале medRxiv. Среди лиц, инфицированных COVID-19, вторая группа крови (А) была у 36,22%, третья (В) — у 24,99%, первая (О) — у 29,67% и четвертая (АВ) — у 9,29%.

«Частота групп крови A, B, O и AB среди умерших от инфекции COVID-19 была оценена в 40%, 23%, 29% и 8% соответственно», — говорится в аннотации к материалу.

Исследователи отметили, что только собирали статистику. Данные результаты являются предварительными и требуют дальнейшего изучения и подтверждения.

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова ранее также отмечала, что коронавирусом чаще всего заражаются люди со второй группой крови. При этом она допустила, что это может объясняться тем, что эта группа является самой распространенной.

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