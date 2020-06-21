Шаровая молния залетела в дом в Забайкалье и контузила пенсионеров

Пенсионеры из поселка Дульдурга Забайкальского края были госпитализированы после того, как в их до влетела шаровая молния, сообщается в группе «Сейчас в Чите» в «ВКонтакте».

«Шаровая молния в селе Дульдурга залетела прямо в дом пенсионеров, пенсионеры госпитализированы с сильнейшей контузией. Происшествие произошло вчера вечером 19.06.20 у моих соседей», — написал в соцсети очевидец происшествия.

Мужчина опубликовал в «ВКонтакте» фото из дома пенсионеров.

«Чита.Ру»в управления МЧС России по Забайкалью сообщили, что такое сообщение действительно поступало, возгорания в доме не было