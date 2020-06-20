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Прошла генеральная репетиция парада Победы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Генеральная репетиция военного парада Победы прошла на Красной площади, сообщает пресс-служба Минобороны России. Военные использовали средства индивидуальной защиты.

В тренировке были задействованы пешие парадные расчеты, механизированная колонна и парадный строй авиации. Ранее 17 и 18 июня на Красной площади прошли ночные тренировки парадных расчетов с участием иностранных военнослужащих.

Парад Победы, приуроченный к 75-летию победы в Великой Отечественной Войне, в связи с коронавирусом был перенесен с 9 мая на 24 июня. 9 мая в Москве и ряде других городов прошли авиационные парады.

В параде на Красной площади будет задействовано 14 тысяч человек, в парадах по всей стране примут участие 64 тысячи. Всех участников торжественного мероприятия 24 июня протестируют на коронавирусную инфекцию.

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