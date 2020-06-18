Столетие советского цирка отметят большим концертом на Первом канале

Большое гала-представление к 100-летию советского цирка покажут на Первом канале 19 июня, сообщила пресс-служба телеканала.

На манеже выступят представители разных цирковых династий и звезд отечественного шоу-бизнеса: Кристина Орбакайте, Витас, Валерий Леонтьев, Лолита Милявская, Александр Олешко, Филипп Киркоров, Надежда Бабкина, Михаил Боярский, Тамара Гвердцители, Анжелика Агурбаш, Наташа Королёва, Наталья Варлей. Зрители увидят легендарных клоунов — Андрея Николаева, Евгения Майхровского, Анатолия Марчевского, Юрия Куклачёва и другие яркие номера российского цирка.

Уникальное шоу в честь юбилея цирка поставит режиссер Гия Эрадзе в Московском цирке Никулина. В качестве ведущего выступит Максим Галкин.

Гала-представление покажут на Первом канале 19 июня в 21.30.