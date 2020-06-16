Ученик в Новосибирской области сжег школу из-за конца каникул

Старшеклассник поджег школу в деревне Покровка Купинского района, потому что не хотел идти на занятия после каникул, здание полностью сгорело, сообщила прокуратура Новосибирской области.

Преступление было совершено 8 января. По версии следствия, 17-летний подросток не хотел идти в школу после каникул, поэтому решил ее поджечь.

Школьник через окно залез в кабинет директора и отключил систему видеонаблюдения. Затем он прошел в кабинет географии и спичками поджег географические карты, висевшие на стене. Убедившись, что огонь распространяется, подросток ушел.

Здание школы и находящееся в ней имущество полностью сгорели. Ущерб оценили в 2,3 миллиона рублей.

Подросток обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, совершенное из хулиганских побуждений путем поджога, повлекшее тяжкие последствия). Максимальное наказание за это — пять лет лишения свободы.

Дело о поджоге передано в суд. Школьник полностью признал вину и частично возместил ущерб.