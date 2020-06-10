Подсчитано количество «неуязвимых» для коронавируса россиян

Иммунитет к коронавирусу имеют 14% россиян, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета правительства по борьбе с коронавирусом. Такие граждане неуязвимы для инфекции.

«Там, где мы проводим эти исследования системно, мы видим удвоение числа людей, которые эти титры имеют. То есть после встречи с вирусом формируется иммунитет достаточно на высоких цифрах», — сказала Попова.

Попова сообщила, что такие данные получены по результатам тестирования 650 тысяч человек в 46 регионах страны. Массовое исследование на антитела к коронавирусу началось в российских регионах в середине мая, сдать тест может любой желающий.

По словам Поповой, лучше всего иммунитет вырабатывается у детей: «Процент иммунных среди несовершеннолетних до 17 лет — почти 20%, у людей от 18 до 64 лет — это 14%, а 65 лет и старше — всего 11%».