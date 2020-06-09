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Пострадавшие забайкальские крыши отремонтируют на федеральные деньги

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин поручил выделить средства из федерального бюджета на капитальный ремонт домов в Забайкалье, пострадавших во время шторма в мае. Соответствующее постановление опубликовали на сайте Кремля.

«Правительству РФ рассмотреть вопрос о выделении из федерального бюджета бюджетных ассигнований … по проведению капитального ремонта жилых домов и социально значимых объектов на территории Забайкальского края, пострадавших в результате штормового ветра 13 мая 2020 года», — говорится в документе.

В Забайкальском крае 13 мая было объявлено штормовое предупреждение. По данным МЧС в некоторых районах края порывы ветра достигали 30 метров в секунду.

Ураганный ветер нарушил работу объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов энергетики и связи, срывал крыши домов и вырывал с корнем деревья. Очевидцы снимали буйство стихии на видео.

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