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Игру PUBG наводнили читеры

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © pubg.com

Разработчики популярного онлайн-шутера PlayerUnknown's Battlegrounds признали, что двухфакторная аутентификация, добавленная в игру вместе с обновлением и ранговым режимом, не дала ожидаемого эффекта против читеров.

В результате решено ввести новые меры по борьбе с нечестными игроками, сообщается на официальном сайте игры. При этом способы изгнания читеров разделены на предварительные и последующие.

Так, с 3 июня использующих читы игроков начали исключать из матчей в режиме реального времени, в последующем выгнанных пользователей будут мгновенно банить. Данные меры касаются пользователей, чем обман обнаруживается автоматически.

При этом разработчики усиливают мониторинг за таблицей лидеров, лучшими игроками и подозрительными пользователями на случай использования сложного программного обеспечения, которое способно обходить защитные алгоритмы.

Если указанные действия не помогут, разработчики готовы внедрить более жесткие меры, включая увеличение продолжительности банов и повышения уровня входа в ранговый режим для игроков.

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