Путин одобрил «оцифровку» россиян

Президент Владимир Путин подписал закон о создании единого федерального регистра, содержащего всю информацию о населении России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ресурс будет содержать конкретные сведения о каждом гражданине, он объединит практически все данные из баз МВД, Минобороны, Минобрнауки, государственных внебюджетных фондов. Защиту всех данных будет обеспечивать налоговая служба.

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Система должна будет способствовать борьбе с правонарушениями и мошенничеством при получении социальной поддержки и уплате налогов, сборов и других обязательных платежей. Также она повысит собираемость платежей в бюджеты всех уровней.

Согласно документу, информационная база должна заработать в России с 1 января 2023 года. Некоторые положения вступят в силу с 1 января 2024 года и с 1 января 2025 года. У граждан будет возможность получать из реестра сведения и совершать нотариальные действия.

Создание единого регистра сведений уже вызвало опасения различных специалистов, которые полагают, что появление такой общей базы грозит утечками персональных данных граждан.