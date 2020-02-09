Эксперты научили распознавать мошенников из псевдобанков

Мошенники играют на двух чувствах клиентов банков — страхе потерять деньги и желании заработать. Пользуюсь этим, злоумышленники выуживают из клиентов информацию, достаточную, чтобы вывести деньги с карты, предупреждают эксперты.

В Центробанке социальную инженерию считают одной из главных угроз для информационной безопасности. Больше 97% хищений со счетов физлиц было совершено с использованием подобных приемов. Банки ведут борьбу с мошенниками, но здесь очень многое зависит от действий клиентов, сказала «Российской газете» директор департамента розничных продуктов СМП Банка Алены Тузовой.

Важно знать, что сотрудник банка никогда и ни при каких обстоятельствах не попросит назвать номер или пин-код карты, CVV-код (это последние три цифры на обратной стороне банковской карты), пароль для входа в личный кабинет клиента или код из СМС-сообщений, подчеркнула Тузова.

Сотрудники банков часто звонят клиентам с предложениями по банковским продуктам, с информацией о скидках и акциях. Это обычная практика.

Если человек, представившийся сотрудником банка, просит назвать эти данные, необходимо немедленно повесить трубку и связаться с банком по номеру, указанному на вашей карте, советует руководитель операционного отдела банковских карт и эквайринга Райффайзенбанка Виктория Александрова.

Сотрудники банков не давят

Если вы получили звонок и ваш собеседник сообщает, что он сотрудник службы безопасности или другого подразделения банка и с вашей карты якобы пытаются списать деньги, попросите его представиться — назвать полностью должность. После этого уточните, о какой банковской карте идет речь, и попросите назвать ее номер. По словам Тузовой, полными данными мошенники, как правило, не обладают.

#Деньги Наличные или карта: как лучше тратить деньги

Нужно сразу же насторожиться, если собеседник на том конце провода пытается на вас давить, отметила Александрова. Сотрудники банка никогда не станут нагнетать беспокойство или создавать ощущение, что нужно поторопиться и принять какое-либо решение немедленно.

Если вы обнаружили, что по вашей карте идут списания, которых вы не совершали, то необходимо срочно обратиться в банк и заблокировать карту. В голосовом меню контакт-центров чаще всего есть отдельная кнопка для блокировки карты — со специалистами, которые занимаются этими вопросами, соединяют очень быстро.

После блокировки карты можно будет продолжить разбираться в ситуации вместе с банком. Нередко часть средств еще не успевает уйти из банка, и их удается сохранить, говорит Тузова.