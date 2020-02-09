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Эксперты научили распознавать мошенников из псевдобанков

Источник:
«Российсквя газета»
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Фото: susanjanegolding / Attribution License

Мошенники играют на двух чувствах клиентов банков — страхе потерять деньги и желании заработать. Пользуюсь этим, злоумышленники выуживают из клиентов информацию, достаточную, чтобы вывести деньги с карты, предупреждают эксперты.

В Центробанке социальную инженерию считают одной из главных угроз для информационной безопасности. Больше 97% хищений со счетов физлиц было совершено с использованием подобных приемов. Банки ведут борьбу с мошенниками, но здесь очень многое зависит от действий клиентов, сказала «Российской газете» директор департамента розничных продуктов СМП Банка Алены Тузовой.

Важно знать, что сотрудник банка никогда и ни при каких обстоятельствах не попросит назвать номер или пин-код карты, CVV-код (это последние три цифры на обратной стороне банковской карты), пароль для входа в личный кабинет клиента или код из СМС-сообщений, подчеркнула Тузова.

Сотрудники банков часто звонят клиентам с предложениями по банковским продуктам, с информацией о скидках и акциях. Это обычная практика.

Если человек, представившийся сотрудником банка, просит назвать эти данные, необходимо немедленно повесить трубку и связаться с банком по номеру, указанному на вашей карте, советует руководитель операционного отдела банковских карт и эквайринга Райффайзенбанка Виктория Александрова.

Сотрудники банков не давят

Если вы получили звонок и ваш собеседник сообщает, что он сотрудник службы безопасности или другого подразделения банка и с вашей карты якобы пытаются списать деньги, попросите его представиться — назвать полностью должность. После этого уточните, о какой банковской карте идет речь, и попросите назвать ее номер. По словам Тузовой, полными данными мошенники, как правило, не обладают.

#Деньги
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Нужно сразу же насторожиться, если собеседник на том конце провода пытается на вас давить, отметила Александрова. Сотрудники банка никогда не станут нагнетать беспокойство или создавать ощущение, что нужно поторопиться и принять какое-либо решение немедленно.

Если вы обнаружили, что по вашей карте идут списания, которых вы не совершали, то необходимо срочно обратиться в банк и заблокировать карту. В голосовом меню контакт-центров чаще всего есть отдельная кнопка для блокировки карты — со специалистами, которые занимаются этими вопросами, соединяют очень быстро.

После блокировки карты можно будет продолжить разбираться в ситуации вместе с банком. Нередко часть средств еще не успевает уйти из банка, и их удается сохранить, говорит Тузова.

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