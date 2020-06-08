Самая высокая в мире собака установила новый рекорд

Немецкий дог по кличке Фредди, который официально считается самым высоким псом в мире, установил новый рекорд. Книга рекордов Гиннесса сочла Фредди самым пожилым представителем породы в мире.

Догу из английского графства Норфолк недавно исполнилось восемь лет, по этому поводу хозяйка собаки устроила любимцу праздничную вечеринку, заказав собачий торт, украшенный костями, пишет Daily Mail.

Отмечается, что Фредди получил множество подарков — кучу любимых лакомств и плюшевых игрушек. «Я очень счастлива, что Фредди так много прожил и все еще с нами. Я его постоянно балую и последнее время позволяю ему все, что он захочет», — призналась его владелица.

Собака дважды попала в Книгу рекордов Гиннесса — сначала, как самый высокий пес в мире, рост Фредди в холке достигает 1,035 метра. Теперь домашнее животное стало рекордсменом-долгожителем среди немецких догов.