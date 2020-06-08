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Протесты в Америке продвинули фильм «Прислуга»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма

Фильм «Прислуга» режиссера Тейта Тейлора стала популярнее после начала массовых протестов в США.

Компания Netflix добавила в свой каталог «Прислугу» 1 июня, и с этого времени драма стала уверенным лидером предпочтений зрителей, сообщает The Independent.

Фильм «Прислуга»повествует о молодой девушке Скитер, и ее отношениях с двумя темнокожими служанками — мудрой Эйбилин, которая прислуживает в домах белых всю свою жизнь, и Минни, самой дерзкой служанкой в городе. Двух черных служанок и белую неопытную девушку объединяет одно — обостренное чувство справедливости и желание хоть как-то изменить порядок вещей.

Беспорядки в США связаны с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. 


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Топ комментариев

Nik3316

ахахахахах вывел окупационные войска... отомстил))))))))))))

Lava Lava

Никогда не понимал такого правосудия, двое выродков изнасиловали и убили ребенка - а их на пожизненное,...

DarkII

То чувство, когда по запросам поисковиков осознаёшь как деградирует общество......

korvinsS

Как я уже говорил его достроят не смотря ни на что и ты сам это прекрасно понимаешь ты это уже доказал...

all busy

Зато в июне уже неделю колотун стоит.