Протесты в Америке продвинули фильм «Прислуга»

Фильм «Прислуга» режиссера Тейта Тейлора стала популярнее после начала массовых протестов в США.

Компания Netflix добавила в свой каталог «Прислугу» 1 июня, и с этого времени драма стала уверенным лидером предпочтений зрителей, сообщает The Independent.

Фильм «Прислуга»повествует о молодой девушке Скитер, и ее отношениях с двумя темнокожими служанками — мудрой Эйбилин, которая прислуживает в домах белых всю свою жизнь, и Минни, самой дерзкой служанкой в городе. Двух черных служанок и белую неопытную девушку объединяет одно — обостренное чувство справедливости и желание хоть как-то изменить порядок вещей.

Беспорядки в США связаны с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции.