Фильм дня: «Прислуга»

Драма режиссера Тейта Тейлора получила высокие оценки критиков, а темнокожая служанка Минни Джексон в исполнении Октавии Спенсер стала народной героиней.

Сюжет фильма развивается в 1960-е годы. История начинается с того, как молодая девушка Скитер возвращается в свой город. Она мечтает стать писательницей, но ей пророчат судьбу выйти замуж и хлопотать по дому.

Скитер знакомится с двумя служанками — мудрой Эйбилин, которая прислуживает в домах белых всю свою жизнь, и Минни, самой дерзкой служанкой в городе. Минни остра на язык и с ней лучше не связываться даже самым высокомерным белым дамочкам. Двух черных служанок и белую неопытную девушку объединяет одно — обостренное чувство справедливости и желание хоть как-то изменить порядок вещей.

Октавия Спенсер получила «Оскар» за лучшую второстепенную роль в «Прислуге». А еще зрителей порадует игра Эммы Стоун и Джессики Честейн, сыгравших ключевые роли в фильме.

В фильме очень много эмоциональных сцен, трогательных кадров и историй. История рассказана от лица чернокожей прислуги, которая пережила в жизни много несчастий, но продолжает жить и помогать другим. Фильм абсолютно не кажется затянутым, хотя идет два с половиной часа. Рейтинг «Прислуги» IMDb: 8.10.